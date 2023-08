El Casa de Campo Open es sinónimo de golf en El Caribe

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La 42da edición del Casa de Campo Open se llevará a cabo del 13 al 17 de septiembre de 2023 en el resort de lujo de República Dominicana. El tradicional evento para aficionados es uno de los campeonatos más importantes del Caribe y se juega en tres de los mejores campos de la región: Teeth of the Dog, Dye Fore y The Links, todos diseños del legendario Pete Dye. El torneo contará con la participación de más de 150 jugadores provenientes de 15 países, incluyendo Canadá, Colombia, Puerto Rico, Venezuela, Estados Unidos, Francia, Ecuador, México, Panamá, España, Chile, Aruba, Curazao, y la República Dominicana.

“El Casa de Campo Open promete ser una semana inolvidable, brindando a los participantes y espectadores la oportunidad de disfrutar de la belleza y la exclusividad del resort. Con sus campos de golf de clase mundial y sus impresionantes paisajes tropicales, los jugadores podrán deleitarse con una experiencia única mientras se enfrentan a los desafíos de estos magníficos campos”, señala Manuel Relancio, Head Pro de Casa de Campo Resort & Villas.

El formato del Casa de Campo Open también es particular ya que el torneo se desarrolla bajo la modalidad Stableford Modificado, a 54 hoyos, y cada jugador disputa una ronda en cada campo. Además, los países que tengan al menos dos jugadores serán elegibles para participar en la Copa de Países. Los premios serán otorgados a los ganadores netos y brutos de todas las divisiones, más el conjunto de las categorías Senior, Super Senior, Master Senior y Elite Senior. El campeonato no sería posible sin el patrocinio de ron «Barceló», el principal sponsor del Casa de Campo Open.

El atractivo principal para los aficionados que participan del Casa de Campo Open es poder jugar en Teeth of the Dog, el campo N° 1 del Caribe que se encuentra en el Top-20 dentro de «Los 100 mejores campos del mundo» de la revista Golf Digest. Esta joya del resort posee una belleza insuperable, está rodeado de un maravilloso entorno con vistas increíbles, especialmente los hoyos que dan al Mar Caribe. Todas estas particularidades hacen muy especial y único a este increíble campo.

El 42° Casa de Campo Open será no sólo un campeonato de golf sino también una celebración de la pasión por este deporte, la camaradería entre jugadores de diferentes países y la oportunidad de disfrutar de todo lo que Casa de Campo tiene para ofrecer. No cabe duda de que esta competición será una experiencia inolvidable para todos.

Para obtener más información del campeonato, visite el siguiente link: Casa de Campo Open 2023

Para obtener más información sobre Casa de Campo Resort & Villas, llame al 800.877.3643, envíe un correo electrónico a golf@ccampo.com.do o visite: www.casadecampo.com.do

Sobre Casa de Campo

Casa de Campo Resort & Villas atrae a turistas de todo el mundo con su magnífica oferta de amplias habitaciones, suites y villas de lujo, así como servicio garantizado de gastronomía gourmet, finos vinos y licores en todos los restaurantes y bares del resort, una Marina & Club de Yates con 370 muelles, Club de Polo & Ecuestre, Centro de Tenis con 13 canchas y Campo de Tiro con una extensión de 245 acres. Este lujoso destino caribeño abarca 7,000 acres tropicales en la costa sureste de la República Dominicana, es también el hogar de tres de los campos de golf más difíciles diseñados todos por Pete Dye, incluyendo Teeth of the Dog, Dye Fore y The Links. Casa de Campo también cuenta con Altos de Chavón – la ciudad de los artistas, réplica de una villa mediterránea del siglo XVI con boutiques, museos y un anfiteatro de estilo griego con una capacidad de 5.000 asientos, inaugurado por Frank Sinatra en agosto de 1982.

