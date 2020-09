El Cartel Records demanda al imitador dominicano de Daddy Yankee

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El imitador dominicano del regguetonero boricua, Daddy Yankee, enfrenta una demanda desde Estados Unidos y otra de parte de El Cartel Records, sello discográfico propiedad del artista, por presuntamente infringir políticas de derechos de autor.

En un video posteado por Mey Féliz, en su cuenta de Instagram que figura bajo el nombre de “El Fogón TV”, el joven declaró que “hay un bufete de abogados de Los Ángeles que ha tumbado mis cuentas en las redes sociales y una demanda de El Cartel Records que alega que estoy usando impropiamente una marca registrada”.

Añadió que siempre ha tomado en cuenta introducirse al público como un imitador, y no como el artista en cuestión, y aseguró que “nunca me he prestado para hacer extorsiones con su imagen, mi intención siempre ha sido representar a República Dominicana a través de la imitación”.

Gandhi Regalado, nombre del imitador quien se ha ganado la vida interpretando los temas “Gasolina” y “Rompe” del artista boricua, expresó que, a su juicio, la demanda se trata de una jugada para tronchar su crecimiento y desarrollo personal en el mundo de las imitaciones.