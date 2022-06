El cantante peruano C Lujan presenta su nuevo sencillo musical

Comparte esta noticia

El cantante peruano C Lujan presenta su nuevo sencillo titulado Esa Chica Jugo Con Mi Corazon, “La canción trata de una chica que conoci en una fiesta y al mirar cómo bailaba me quede impactado y me enamore , llegamos a tener una relación pero la chica me traiciono y jugó con mi corazón.” comenta C Lujan.

Carlos Quevedo Lujan es un cantante de reggaeton , que nació en Perú , pero actualmente radica en Ucrania, tras su años de trabajo se ha desenvuelto bajo el genero del reggaeton logran posicionar su música en español en el país ucraniano, quien ha combinado su cultura latina junto a la europea, estrechando lazos y conexiones de expansión en su carrera, llega hoy a presentar su nuevo sencillo ESA CHICA JUGO CON MI CORAZON, te invitamos a seguirlo en sus redes sociales como https://instagram.com/latinoboy_clujan

Relacionado