El cantante José María, sin miedo al destino, se divierte haciendo música

EL NUEVO DIARIO, CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque el cantante mexicano José María recuerda haber crecido con angustia porque no disfrutaba su profesión, ha vivido una evolución constante que lo ha hecho reconciliarse con su talento y vivir la música sin miedo a nada, tal y como prueba su nuevo álbum.

“Estoy preparado para triunfar y para no hacerlo, pero jamás le llamaría fracaso porque lo que se me ha permitido vivir con este disco es el logro más grande en mi vida, como conocer a personas como Kiko Cibrián, Marcos Maldonado, Miguel Trujillo y todo el equipo que me apoya”, cuenta este miércoles en entrevista con Efe.

José María Napoleón Ruiz Alba es hijo del compositor y cantante José María Napoleón, autor de éxitos como “Lo que no fue no será” y quien ha mantenido una trayectoria de más de cinco décadas, con grandes éxitos y letras entregadas a cantantes estelares como el fallecido José José.

Casi como un acto de rebeldía y para afianzar su propio lugar en el mundo sin rechazarse a sí mismo, Ruiz Alba decidió mantener su nombre -que es el de su padre- a la hora de comenzar su carrera, después de años de haber sufrido la presión de la gente externa a su familia de tener que dedicarse a la música.

“La gente es cruel a veces, crecí detestando que me llamaran ‘Júnior’ o ‘Napoleoncito Júnior’, crecí con esa responsabilidad de tener que cumplir hasta que me deshice de las cadenas. Y mi padre me ayudó mucho para eso”, confiesa.

Con una versión cada vez más fiel y auténtica de sí mismo, José María quiere dedicarse a la música y vivirla desde la felicidad y nunca más desde la presión.

“Antes sentía que tenía que sacar la casta por obligación y ahora mi responsabilidad es conmigo y mis sueños, con el niño que fui”, cuenta el cantante, de 35 años.

UNA NUEVA ETAPA MUSICAL

El último disco de José María salió en 2019 y se llamó “Vudú” bajo la firma de Universal Music.

Aunque considera que en dicho trabajo ya mostraba cierta maduración como artista, confiesa que la discográfica lo ató a ciertas normas que le impidieron mostrarse tal y como es.

“‘Vudú’ fue un disco que apoyado por una disquera me traía mucha ambición, pero para este disco traté de agradarme a mí, de volver a enchinarme la piel con mis propias letras y sentir de verdad lo que estaba haciendo. Este disco viene a sacar el lado más honesto que tengo”, asegura.

Ahora, con el estreno de “Se te olvidó” y después de haber lanzado “Cásate conmigo”, el cantante da un adelanto de su siguiente proyecto discográfico que está compuesto de 13 temas que estuvieron bajo la dirección musical de Kiko Cibrián, quien trabajó con artistas como Luis Miguel o Rocío Dúrcal.

De estos 13 temas, diez son de la autoría de José María.

“(Kiko) entendió perfectamente mis canciones”, cuenta.

ACOMPAÑAR A SU PADRE EN EL ADIÓS

En la actualidad, José María se encuentra acompañando a su padre en su gira de despedida de los escenarios no solo como hijo comprometido, sino como cantante.

Este ejercicio muestra la unión de dos carreras, una que se termina tras años de quehacer musical y otra que aspira a tener una larga trayectoria.

Pese a que José María ha visto a su padre miles de veces en el escenario, ahora vive cada segundo de estos “shows” al límite de la emoción.

“Ha sido un encuentro de muchos sentimientos, es increíble poder ver que se despide pero también tiene su parte dramática. (…) Sé que le está costando despedirse de su público y que le genera mucho dolor, y para mí como hijo es emocionante acompañarlo”, finaliza.

