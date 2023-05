El cantante Ed Sheeran podría dejar la música si es declarado culpable por plagio

EL NUEVO DIARIO SANTO DOMINGO. -El cantante Ed Sheeran confía en su inocencia y en caso de ser declarado culpable de plagio asegura que dejará la música.

El artista se enfrenta a un juicio tras ser acusado de plagio por la canción “Thinking out loud”. Las acusaciones hablaban de una copia del ritmo de la canción “Let´s Get it on” de Marvin Gaye, así como también los 4 acordes correspondientes al tema. Sin embargo, Sheeran niega haberse inspirado o copiado esta composición.

El cantante manifestó en el estrado que «me parece realmente insultante dedicar toda mi vida a ser un intérprete y compositor y que eso se menosprecie», según ha informado el portal «MailOnline».

El juicio que tiene lugar en Manhattan, el cual se espera que finalice en aproximadamente dos semanas. Durante el litigio, el equipo de trabajo de Ed ha asegurado que las pistas no comparten más que una serie de progresiones de los acordes que son fundamentales en el género pop.

“Si eso sucede, he terminado, me detendré”, aseguró el inglés, sin embargo, Esta no sería la primera vez que el cantante habla sobre su retiro de la música, ya que, en diciembre del año 2019, el cantante informó que dejaría los escenarios mundiales, para dedicarse a su familia, tras estar de gira durante más de dos años recorriendo el mundo.

El cantante también testificó que en caso de ser un plagiador «sería un idiota por subirme al escenario frente a 20.000 personas» según ha publicado la revista Rolling Stones. Además, Sheraan, según esta revista ha revelado que «la mayoría de las canciones pop se han construido en bloques de acordes que han estado libres desde hace más de 100 años».

Esta no ha sido una buena temporada para el cantante, además de estar sumido en el juicio, su esposa, Cherry Seaborn, fue diagnosticada en 2022 con un tumor que no podría ser tratado o retirado mediante cirugía hasta que diera a luz.

La información fue revelada en el primer episodio de Ed Sheeran: The sum of It All que se dará a conocer en la plataforma Disney+.

Por: Mariajosé López.

Relacionado