El cantante cubano Yotuel Romero será el rey del Carnaval de Miami

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- El cantante cubano Yotuel Romero, uno de los autores e intérpretes de “Patria y vida”, la canción que se ha convertido en el lema de las protestas del pueblo de Cuba contra el régimen castrista y por el cambio, será este año la estrella protagonista del “Carnaval de la Calle Ocho de Miami”, anunciaron este miércoles sus organizadores.

“Estamos muy contentos de anunciar a Yotuel como el Rey del Carnaval Miami 2022 y nos sentimos honrados de contar con su actuación en el Festival de Música de la Calle Ocho”, dijo Alexander Pérez, presidente del Club Kiwanis de Little Havana, que organiza el evento.

El festival, el más grande entre los hispanos de EE.UU. y que desde su fundación en 1978 ha sido organizado por Kiwanis Club of Little Havana, se celebrará en la emblemática arteria urbana de Miami el próximo 13 de marzo, según se anunció hoy en una rueda de prensa.

“Me siento honrado de estar aquí representando a mi gente como rey de este carnaval por donde han pasado glorias de la música cubana”, afirmó Romero durante la presentación del evento.

A Pérez y Romero se unió en la rueda de prensa el comisionado (concejal) de Miami Joe Carollo, exalcalde de la ciudad.

“Este año vamos a hacer historia con más un millón de cubanos en la calle cantando ‘Patria y Vida'”, añadió el intérprete de la premiada canción.

La canción “Patria y Vida” se hizo viral desde su debut en las redes sociales; y se ha convertido en un himno en defensa de la libertad y los derechos humanos en Cuba.

Yotuel, la voz del grupo Orishas y ahora artista en solitario, creó e interpreta el tema junto a los raperos cubanos Alexander Delgado y Randy Malcom (del dúo Gente de Zona), Descemer Bueno, Maykel Osorbo y El Funky.

El impacto de la canción ha llevado a sus intérpretes a varios foros e incluso Romero, a quien medios oficiales de Cuba llamaron “jinetero” por tener una esposa española, ha hablado ante el Parlamento Europeo (PE) sobre derechos humanos.

“Patria y vida” se convirtió en la gran protagonista de la ceremonia de entrega de la vigésimo segunda edición de los premios Grammy Latinos, que se celebró en noviembre de 2021 en Las Vegas (EE.UU.), al obtener el premio a la Mejor Canción del Año y otro de música urbana.

El tema “se ha convertido en un himno que ha alimentado un movimiento de expresión a través de la música y el arte para el pueblo cubano; y no hay mejor lugar que el Festival de Música Calle Ocho para seguir elevando el mensaje”, redondeó el presidente del Club Kiwanis of Little Havana.

Esta organización fue creada en 1987 “con la misión de ayudar aún más a los jóvenes hispanos económicamente desatendidos del condado de Miami-Dade”, según su web.

En la rueda de prensa que tuvo lugar en el centro cultural Cuba Ocho, se presentó además el cartel oficial del carnaval, realizado por la artista plástica cubanoestadounidense Laura Chirino.

La obra se titula “El gallo fino” y según confesó la artista, está dedicada a su abuelo.

Relacionado