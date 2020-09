El Canciller chino afirma su país “ha contribuido más del 30% al crecimiento económico mundial”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Consejero de Estado y Ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular China, Wang Yi, afirmó que su país siempre ha sido un promotor de la globalización y que continuamente ha hecho importantes contribuciones a la construcción de un mundo abierto.

Asegura que China siempre ha contribuido al desarrollo del mundo y continuamente ha proporcionado un fuerte impulso al crecimiento económico mundial.

En un discurso pronunciado en el Instituto Francés de Relaciones Internacionales, el canciller chino dijo que desde la reforma y apertura, la potencia asiática ha sido uno de los países de más rápido crecimiento en el mundo.

“Ha contribuido más del 30% al crecimiento económico mundial durante más de 10 años consecutivos, y la reducción de la pobreza de China ha contribuido más del 70% a la reducción de la pobreza mundial”, sostuvo.

Añadió que aproximadamente 490 de las 500 empresas más importantes del mundo tienen proyectos de inversión en China.

Apunta que en los últimos siete años, el monto total del comercio de bienes con los países socios ha superado los 7,8 billones de dólares estadounidenses y la inversión directa ha superado los US$110.000 millones.

Al mismo tiempo, agrega que el desarrollo de China no solo beneficia al pueblo chino, sino que también beneficia al mundo entero.

Yi señala que su país siempre ha sido un constructor de la paz mundial y ha inyectado continuamente energía positiva en la evolución del panorama internacional.

Asegura que durante más de 70 años, China nunca ha provocado guerras y conflictos de forma activa, y tampoco ha invadido ni una pulgada de tierra en otros países.

“China seguirá adhiriéndose al desarrollo pacífico. China no es la Unión Soviética en ese entonces, y es aún más reacio o imposible convertirse en un segundo Estados Unidos”, agregó.

Asegura que China nunca buscará la hegemonía con la expansión, adhiriéndose al nuevo camino de los intercambios de estado a estado, de “diálogo sin confrontación, asociación sin alianza”.

“Construiremos una asociación global más amplia y expandiremos continuamente nuestro “círculo de amigos”, precisó en funcionario.

Sostuvo que China siempre se ha opuesto a los juegos de suma cero y donde el ganador se lo lleva todo, y que nunca pretende lograr su propio desarrollo “saqueando los recursos de otros países y sacrificando sus intereses”.

SOBRE LA PANDEMIA

En torno a la pandemia por el COVID-19, que se originó en China, el canciller informó que han lanzado la mayor operación humanitaria de emergencia mundial en la historia de la Nueva China.

Dice que han respondido a las necesidades de varios países y proporcionado suministros médicos de emergencia a más de 150 países y organizaciones internacionales para aliviar las necesidades urgentes de todas las partes.

Wang Yi adujo que el mundo está experimentando cambios importantes que no se han visto en un siglo y que la epidemia repentina sin duda acelerará la evolución de los cambios.

Expresa que el nuevo coronavirus todavía está erosionando la vida y la salud humanas, la economía mundial se encuentra en una profunda recesión, la gobernanza mundial se enfrenta a grandes dificultades, el desempleo, la quiebra y la desconexión de las cadenas están aumentando.

Tras preguntarse ¿a dónde va el mundo?, se responde que frente a un siglo de cambios y una pandemia del siglo, la humanidad se enfrenta una vez más a las opciones clave de progreso o regresión, unidad o división, apertura o cierre.

El discurso de Wang Yi fue suministrado a El Nuevo Diario por la embajada china en la República Dominicana, cuyo texto transcribimos a continuación de forma íntegra:

Unidad y cooperación, apertura e inclusión y mantenimiento conjunto de la tendencia progresiva de paz y desarrollo de la humanidad

El 30 de agosto de 2020, hora local, el Consejero de Estado y Ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular China Wang Yi pronunció un discurso titulado “Unidad y cooperación, apertura e inclusión y mantenimiento conjunto de la tendencia progresiva de paz y desarrollo de la humanidad” en el Instituto Francés de Relaciones Internacionales.

Wang Yi dijo que bajo el liderazgo del Partido Comunista de China, el pueblo chino ha explorado arduamente y ha seguido adelante, y ha encontrado un camino exitoso para el rejuvenecimiento y el desarrollo, que es el camino del socialismo con características chinas. Durante los últimos 70 años desde la fundación de la Nueva China, especialmente durante los últimos 40 años de reforma y apertura, el pueblo chino ha obtenido logros de renombre mundial en este camino. China ha logrado un desarrollo a gran escala y su fuerza nacional general se ha mejorado continuamente. La gente se ha convertido verdaderamente en la dueña del país y su nivel de vida ha seguido mejorando. Este año, bajo el liderazgo del Partido Comunista de China, el pueblo chino construirá una sociedad acomodada de manera integral y luchará decididamente contra la pobreza. Esto significa que, por primera vez en la historia de China, se librará por completo de la pobreza absoluta y alcanzará el objetivo de reducción de la pobreza de las Naciones Unidas para el 2030 del desarrollo sostenible 10 años antes de lo previsto. El Partido Comunista de China celebrará su centenario el próximo año. La aspiración original del Partido Comunista de China es buscar el rejuvenecimiento de la nación y la felicidad de la gente. Es la práctica de la aspiración original que 1.400 millones de personas se deshagan de la pobreza y avancen hacia la prosperidad.

Wang Yi enfatizó que el desarrollo de China es el resultado del arduo trabajo, la sabiduría y el coraje del pueblo chino. También se beneficia de un entorno internacional pacífico y amistoso y se beneficia de una cooperación internacional mutuamente beneficiosa y beneficiosa para todos. Al mismo tiempo, el desarrollo de China no solo beneficia al pueblo chino, sino que también beneficia al mundo entero.

China siempre ha sido un constructor de la paz mundial y ha inyectado continuamente energía positiva en la evolución del panorama internacional. Cuando se fundó la Nueva China, estableció una política exterior independiente de paz e incluyó el mantenimiento de la paz mundial en su primera constitución. Fue el primer país del mundo en hacer esta solemne promesa. Durante más de 70 años, China nunca ha provocado guerras y conflictos de forma activa, y nunca ha invadido ni una pulgada de tierra en otros países. Desde la reforma y apertura, China ha tomado la iniciativa de desarmar a más de 4 millones de soldados y ha participado activamente en procesos internacionales de control de armas, desarme y no proliferación como el “TNP”. Ahora, China se ha convertido en el segundo mayor contribuyente de las cuotas de membresía de la ONU y las cuotas de mantenimiento de la paz. Es el país con el mayor número de efectivos de mantenimiento de la paz entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad y ha participado en la resolución de casi todos los principales problemas internacionales y regionales.

China siempre ha sido la defensora del orden internacional y continuamente ha agregado factores de estabilidad al sistema de gobernanza global. Hasta ahora, China se ha adherido a casi todas las organizaciones internacionales intergubernamentales universales y a más de 500 convenciones internacionales, y ha cumplido activamente con sus responsabilidades y obligaciones, pagando la totalidad de las cuotas anuales de membresía. Durante mucho tiempo, China ha participado activamente en la reforma y construcción del sistema de gobernanza global, salvaguardando resueltamente el sistema internacional con las Naciones Unidas como núcleo, el orden internacional basado en el derecho internacional, el sistema de comercio multilateral representado por la OMC y la equidad y justicia de la sociedad internacional.

China siempre ha sido un promotor de la globalización y continuamente ha hecho importantes contribuciones a la construcción de un mundo abierto. En la actualidad, China se ha convertido en uno de los países más abiertos del mundo. A partir de 2019, el nivel arancelario general de China ha caído por debajo del 7,5%, que es más bajo que la mayoría de los países del mundo y cercano al nivel europeo, y seguirá cayendo en el futuro. El acceso al mercado chino también se está expandiendo y se ha convertido en una de las economías con mayor mejora en el entorno empresarial durante dos años consecutivos. China es el socio comercial más grande de más de 130 países y regiones del mundo y uno de los mercados más importantes para las principales empresas multinacionales internacionales. Aproximadamente 490 de las 500 empresas más importantes del mundo tienen proyectos de inversión en China. En los 7 años transcurridos desde que el presidente Xi Jinping propuso la iniciativa de cooperación internacional “La Franja y la Ruta”, China ha firmado documentos de cooperación con 138 países para construir conjuntamente la “Franja y la Ruta”. El monto total del comercio de bienes con los países socios ha superado los 7,8 billones de dólares estadounidenses y la inversión directa ha superado los 110.000 millones de dólares estadounidenses, lo que ha promovido efectivamente el empleo y el desarrollo social y económico de las personas en varios países. En la primera mitad de este año, la inversión de China en los países de la “Franja y la Ruta” aumentó un 19,4% interanual, y los trenes China-Europa operaron 5122, un aumento del 36% interanual, convirtiéndose en un “camello de acero” con esperanza que ha desempeñado un papel importante para garantizar el flujo fluido de mercancías y el suministro estable de materiales para China-Europa y los socios de la “Franja y la Ruta” durante la epidemia.

China siempre ha contribuido al desarrollo del mundo y continuamente ha proporcionado un fuerte impulso al crecimiento económico mundial. Desde la reforma y apertura, China ha sido uno de los países de más rápido crecimiento en el mundo. Ha contribuido más del 30% al crecimiento económico mundial durante más de 10 años consecutivos, y la reducción de la pobreza de China ha contribuido más del 70% a la reducción de la pobreza mundial. Ya sea la crisis financiera asiática que estalló en 1997 o la crisis financiera internacional que estalló en 2008, las políticas prudentes y la sólida base económica de China desempeñaron un papel importante en la recuperación y el desarrollo de la economía regional y mundial. Frente a la epidemia mundial, en los últimos seis meses, hemos lanzado la mayor operación humanitaria de emergencia mundial en la historia de la Nueva China. Hasta ahora, hemos respondido a las necesidades de varios países y hemos proporcionado suministros médicos de emergencia a más de 150 países y organizaciones internacionales para aliviar las necesidades urgentes de todas las partes; se organizaron videoconferencias con expertos en salud de más de 180 países para compartir experiencias maduras de diagnóstico y tratamiento y planes de prevención y control sin reservas; enviamos 33 equipos de expertos médicos a 31 países con necesidades urgentes para llevar a cabo intercambios y orientación cara a cara.

Wang Yi señaló que estos datos nuevos y ejemplos reales ilustran una verdad, es decir: el camino de desarrollo elegido por el pueblo chino se ajusta a los deseos de 1.400 millones de chinos, se ajusta a la tendencia de desarrollo pacífico de la época y no solo es beneficioso para China, también es beneficiosa para el mundo. Dado que este camino es correcto, por supuesto debemos seguir caminando con firmeza.

Wang Yi dijo que frente al entorno internacional en constante cambio, China propone aprovechar al máximo las ventajas del mercado supergrande y el potencial de la demanda interna para construir un nuevo patrón de desarrollo con el gran ciclo nacional como cuerpo principal y los ciclos duales nacionales e internacionales se promuevan entre sí. Ampliaremos aún más la demanda interna, ampliaremos la apertura al mundo exterior, compartiremos más dividendos del desarrollo de China con el mundo, impulsaremos la recuperación común del mundo con nuestra propia recuperación e impulsaremos el desarrollo común del mundo con nuestro propio desarrollo.

China seguirá adhiriéndose al desarrollo pacífico. China no es la Unión Soviética en ese entonces, y es aún más reacio o imposible convertirse en un segundo Estados Unidos. No importa cuánto se desarrolle, nunca buscaremos la hegemonía ni nos expandiremos. Nos adheriremos al nuevo camino de los intercambios de estado a estado de “diálogo sin confrontación, asociación sin alianza”, construiremos una asociación global más amplia y expandiremos continuamente nuestro “círculo de amigos”.

China continuará adhiriéndose al desarrollo abierto. La puerta de China a la apertura no se cerrará, solo se abrirá más y más. Usaremos niveles arancelarios más bajos, listas negativas más cortas, acceso al mercado más conveniente, reglas de mercado más transparentes y un entorno empresarial más atractivo para crear un nivel más alto de economía abierta, formar un patrón integral, multinivel y diversificado de cooperación abierta y crear más oportunidades para el mundo.

China seguirá adhiriéndose al desarrollo cooperativo. El desarrollo de China se beneficia de la cooperación amistosa con países de todo el mundo. Continuaremos promoviendo activamente la coordinación y cooperación entre las principales potencias, fortaleciendo la amistad de buena vecindad con los países vecinos, mejorando la unidad y cooperación con los países en desarrollo, promoviendo la seguridad a través de la cooperación, buscando el desarrollo a través de la cooperación y enfrentando los desafíos a través de la cooperación.

China continuará adhiriéndose al desarrollo de beneficio mutuo. Siempre nos hemos opuesto a los juegos de suma cero y el ganador se lo lleva todo, y nunca lograremos nuestro propio desarrollo saqueando los recursos de otros países y sacrificando sus intereses. Siempre nos adherimos al concepto de gobernanza global de consulta extensa, contribución conjunta y beneficios compartidos, y siempre perseguimos una estrategia abierta mutuamente beneficiosa y beneficiosa para todos, y trabajamos con otros países para expandir continuamente el pastel de la cooperación y hacer realidad la visión de desarrollo común.

China seguirá adhiriéndose al desarrollo inclusivo. Siempre creemos que el mundo es colorido. Respetamos el derecho de los pueblos de todos los países a elegir independientemente el camino del desarrollo. No exportaremos sistemas y modelos, y mucho menos participaremos en enfrentamientos ideológicos. Continuaremos tomando medidas prácticas para mantener la diversidad de civilizaciones del mundo y promover el intercambio y el aprendizaje mutuo de modelos de desarrollo.

Wang Yi dijo que el mundo está experimentando cambios importantes que no se han visto en un siglo y que la epidemia repentina sin duda acelerará la evolución de los cambios. En la actualidad, el nuevo coronavirus todavía está erosionando la vida y la salud humanas, la economía mundial se encuentra en una profunda recesión, la gobernanza mundial se enfrenta a grandes dificultades, el desempleo, la quiebra y la desconexión de las cadenas están aumentando, y los déficits de gobernanza, de desarrollo y de confianza están aumentando. ¿A dónde va el mundo? Frente a un siglo de cambios y una pandemia del siglo, la humanidad se enfrenta una vez más a las opciones clave de progreso o regresión, unidad o división, apertura o cierre.

Wang Yi dijo que la marea de los tiempos avanza y que cualquier acción perversa es impopular e imposible de durar. Situadas en una encrucijada importante en el desarrollo de la sociedad humana, China y UE deben adoptar una actitud responsable hacia el futuro y el destino de la humanidad, partir de los intereses fundamentales de los pueblos chino y europeo, y resistir conjuntamente la incitación al odio y la confrontación, y posicionarse firmemente en el lado correcto de la historia, proporcionando más estabilidad para el mundo complejo y cambiante.

Primero, debemos mantener resueltamente el desarrollo pacífico y oponernos conjuntamente a dividir el mundo. Los hechos han demostrado desde hace mucho tiempo que la violencia militar solo puede provocar una carrera armamentista y un dilema de seguridad, y la confrontación entre campos eventualmente hará que la cooperación internacional se desmorone. Como país importante responsable, la elección de China es clara. Nos oponemos firmemente a cualquier plan de “nueva guerra fría” y nunca permitiremos que ninguna fuerza prive al pueblo chino y al pueblo de otros países de su derecho a buscar el desarrollo y lograr una vida mejor. Estamos dispuestos a hacer la voz fuerte de los tiempos con UE: defender la unidad y oponerse a la división; defender el progreso y oponerse al retroceso; defender el desarrollo pacífico y oponerse al conflicto y la confrontación.

En segundo lugar, debemos defender firmemente el multilateralismo y oponernos de manera conjunta al acoso unilateral. El acoso unilateral se ha intensificado y se ha convertido en el mayor desafío al que se enfrenta el orden multilateral internacional. No podemos permitir que la política del poder devuelva al mundo a la era de la jungla, y no podemos permitir que el unilateralismo detenga la democratización de las relaciones internacionales. No importa cómo cambie la situación internacional, China se apoyará firmemente del lado del multilateralismo y defenderá y practicará el concepto de gobernanza global de consultas extensas, contribución conjunta y beneficios compartidos. China considera a la UE como una fuerza importante en el proceso de multipolarización mundial y está dispuesta a trabajar con la UE para salvaguardar la eficacia y autoridad del sistema multilateral y salvaguardar la equidad, la justicia y el orden internacional.

En tercer lugar, debemos seguir ampliando la cooperación de beneficio mutuo y oponernos conjuntamente al aislamiento y la disociación. La tendencia histórica de la globalización avanzando en giros y vueltas es irreversible, y la cadena industrial global y la cadena de suministro son inseparables. La disociación forzosa de países individuales viola las leyes del mercado y está divorciada de la realidad objetiva. No redunda en los intereses vitales de los pueblos del mundo. La China de hoy y el mundo han estado en perfecta armonía desde hace mucho tiempo. Buscar desacoplarse de China significa desacoplarse de las oportunidades de desarrollo y del gran mercado más dinámico. Como las dos principales economías del mundo, China y UE deben adherirse al libre comercio, mantener conjuntamente la estabilidad de la cadena industrial global y la cadena de suministro, y desempeñar un papel clave en la promoción del desarrollo y la prosperidad mundiales después de la epidemia.

En cuarto lugar, debemos unir nuestras manos para abordar los desafíos mundiales y oponernos conjuntamente a estar a mal con los vecinos. La interdependencia humana nunca ha estado más cercana que en la actualidad, y los riesgos que se enfrentan nunca han sido tan frecuentes e impredecibles. Los desafíos de seguridad no tradicionales, como el cambio climático, la seguridad de las redes, el terrorismo y el crimen transnacional, representan amenazas reales para el mundo, y en el futuro seguirán ocurriendo desafíos globales similares a la crisis epidémica. China y la UE deben convertirse en un modelo para promover la gobernanza global y fortalecer conjuntamente el papel de coordinación de las Naciones Unidas en los asuntos internacionales, oponerse conjuntamente a sus propias prioridades y comportamientos egoístas y unirse para construir una comunidad con un futuro compartido para la humanidad.

Wang Yi dijo que este año marca el 45º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y la UE. La importante ilustración que nos ha aportado el desarrollo de las relaciones entre China y la UE durante los últimos 45 años es que China y UE no tienen conflictos de intereses fundamentales, la cooperación supera con creces a la competencia y el consenso supera con creces las diferencias. Aunque los sistemas sociales de China y UE son diferentes, no son rivales institucionales, sino socios estratégicos integrales. La importante experiencia que nos ha aportado el desarrollo de las relaciones entre China y la UE durante los últimos 45 años es que ambas partes pueden aumentar la confianza a través del diálogo equitativo, lograr resultados beneficiosos para todos a través de la cooperación mutuamente beneficiosa, resolver las diferencias a través de una comunicación constructiva y responder conjuntamente a los desafíos globales mediante una mejor coordinación.

Wang Yi dijo que el presidente Xi Jinping señaló que, como las dos fuerzas principales del mundo, los dos mercados principales y las dos civilizaciones principales, lo que China y UE defienden, se oponen y cooperan es de importancia mundial. China siempre ha concedido importancia al estatus y al papel de la Unión Europea, y siempre ha apoyado a UE para que desempeñe un papel más importante en los asuntos internacionales. En el momento crítico de la recuperación tras luchar contra la epidemia, China y la UE deben fortalecer aún más la unidad y la cooperación, presionar el “botón de reinicio” para el diálogo y la cooperación en varios campos, dar pleno rendimiento al papel de “doble motor” e inyectar un fuerte impulso a la solidaridad y la cooperación de la comunidad internacional y esforzarse por construir asociaciones en cuatro aspectos.

El primero es construir una asociación contra la epidemia y promover la cooperación en la recuperación económica posterior a la epidemia. Nada es más importante que controlar la epidemia y salvar vidas. China y la UE deben fortalecer la cooperación en la investigación, el desarrollo y la producción de vacunas, medicamentos y reactivos de prueba, y apoyar conjuntamente a la Organización Mundial de la Salud, la “Alianza Global para Vacunas e Inmunización” y otras instituciones internacionales para que desempeñen un papel activo. China evalúa positivamente el lanzamiento por parte de la UE de un fondo de recuperación a gran escala y está dispuesta a acelerar la construcción de un “canal rápido” que facilite el intercambio de personas y un “canal verde” para el intercambio de bienes, a fin de ayudar a la recuperación económica de la UE.

El segundo es fortalecer las asociaciones de inversión para lograr beneficios mutuos y resultados beneficiosos para todos. China y la UE deben seguir el principio de ser flexibles, pragmáticos y encontrarse a medio camino, y encontrar soluciones a los problemas difíciles en las negociaciones del acuerdo de inversión China-UE lo antes posible. Se debe alcanzar un acuerdo de inversión integral, equilibrado y de alto nivel dentro de este año. Sobre esta base, es necesario que las dos partes realicen un estudio de viabilidad conjunto de un acuerdo de libre comercio cuanto antes para iniciar el proceso de libre comercio. Las dos partes también deben fortalecer la coordinación de la política macroeconómica y llegar a una pronta conclusión del “Plan Estratégico de Cooperación China-UE 2025” para proporcionar un marco institucional para el diálogo integral y la cooperación entre las dos partes.

El tercero es forjar asociaciones ecológicas y digitales y ampliar nuevos puntos de crecimiento para la cooperación China-UE. China y la UE son muy complementarias en los campos verde y digital, y sus perspectivas de cooperación son amplias. Debemos profundizar la cooperación en tecnología ambiental, economía circular, energía limpia, finanzas sostenibles y otros campos para crear socios verdes China-UE; fortalecer la cooperación en tecnología de la información y la comunicación, inteligencia artificial, comercio electrónico, big data, computación en la nube y otros campos para construir una asociación digital China-UE y hacer contribuciones tanto de China como de Europa a las reglas estándar de dominio digital global.

El cuarto es profundizar las asociaciones multilaterales y fortalecer la cooperación China-UE en asuntos internacionales. La cooperación multilateral entre China y UE en el campo del cambio climático se ha convertido en estandarte y modelo de cooperación bilateral, y también ha establecido un punto de referencia para el desarrollo sostenible del mundo. Debemos fortalecer aún más el diálogo y la cooperación sobre el cambio climático, la biodiversidad y el desarrollo sostenible, y trabajar juntos para superar varios desafíos globales. También debemos salvaguardar conjuntamente el acuerdo nuclear de Irán, promover la solución política de los puntos críticos internacionales y regionales, fortalecer la cooperación tripartita con África y hacer mayores contribuciones a la construcción de un mundo más sostenible y seguro.