El campeón mundial Alberto “La Avispa” Puello agradecido con el senador Félix Bautista

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -El campeón mundial del peso welter junior (140 libras), de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Alberto “La Avispa” Puello, expresó su agradecimiento hacia el senador por la provincia de San Juan, Félix Bautista por comprometerse a construirle una casa a sus padres.

Puello, quien se proclamó campeón mundial el pasado 27 de julio al derrotar por decisión unánime al también dominicano Jonathan Alonso, en un combate celebrado en el Coliseo Carlos “Teo” Cruz, dijo que tras obtener la corona se reunió con el senador Bautista, quien le prometió construirle una casa a sus padres.

Agregó que valora mucho el gesto de Bautista, debido a que fue uno de los pocos funcionarios o autoridad del país que lo felicitó y se preocupó por él tras coronarse campeón. “Cuando gane la corona ninguna autoridad ni si quiera me felicito exceptuando al senador Bautista y la Sindico de San Juan Hanoi Sánchez que me contactaron y me felicitaron algo que se lo agradezco en el alma”, dijo Puello.

Las palabras de Puello fueron corroboradas por su manejadora Bélgica Peña, presidenta de Shuan Boxing, quien también agradeció el gesto del senador. El pugilista, quien es nativo de San Juan, declaró que está seguro de que Bautista cumplirá su promesa de construirles un techo a sus padres.

Puello, quien es el único campeón mundial con que cuenta el país en la actualidad, tiene pendiente realizar la primera defensa en enero del próximo año, como rival suena el ex dos veces campeón mundial Ramses Bartelemy y su cede será en los Estados Unidos. El pugilista de 25 años de edad se mantiene invicto en el boxeo profesional con récord de 17 victorias y nueve nocauts.

