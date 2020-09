El camino a la aceptación de Melanie C: “Soy Sporty Spice pase lo que pase”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MADIRD.- Melanie C desempolva el chándal de tactel y los “croptops” deportivos de su etapa con Spice Girls en una nueva fase profesional y personal en la que, con otro disco en solitario a la vista, ha decidido abrazar la suma de las partes que la han convertido en quien es y poner al mundo a bailar.

“Cuando el año pasado volví de gira con ellas, me di cuenta de que soy ‘Sporty Spice’ pase lo que pase y que es de hecho como más cómoda me encuentro”, afirma sin ambages a Efe la británica ante el lanzamiento este viernes de “Melanic C”, su octavo álbum de estudio fuera de su antiguo grupo.

Resulta curioso que Melanie Chisholm (Lancashire, 1974) haya necesitado tantos discos previos, desde que en 1999 lanzara el seminal “Northern Star”, para bautizar uno de sus trabajos con su propio nombre, “Melanie C”, que se publica este viernes.

“Barajé la posibilidad en el pasado, pero nunca me terminó de parecer bien. Quizás el primero hubiese sido el más apropiado. Si me ha tomado tanto tiempo hacerlo es por el proceso de aceptación y autodescubrimiento en el que he estado inmersa. Siento que me he encontrado a mí misma”, explica.

¿Qué pasó en su vida para llegar a ese punto? “Ha sido un viaje muy largo desde los inicios con Spice Girls en los que tenía esa imagen tan definida de ‘Sporty Spice’ (la ‘deportista’, en español). Luego pasé muchos años preguntándome quién era aparte de eso, a menudo intentando ser algo más”, reconoce.

“Ahora puedo parecer muy seria o ir de mujer madura, pero aún está ahí esa parte divertida. Todo eso soy yo y salir de gira el año pasado con las Spice, con ese amor que nos seguían profesando en el mundo, me dio mucho valor para seguir adelante”, remacha.

Confianza es precisamente una palabra clave que repite sin cesar. “He llegado a un punto no solo en mi carrera, sino en mi vida personal, en el que creo mucho en mí misma. No soy perfecta, pero me da igual. No puedo gustarle a todo el mundo como a mí no me gusta todo el mundo musicalmente, pero a mí me encantan estas canciones”, proclama.

Un paso importante hacia el sonido de “Melanie C” lo dio con la publicación en el verano de 2019 del himno LGBT+ “High Heels” (el tema se incluirá en la edición “deluxe” del álbum), aunque el verdadero detonante fue su primer sencillo oficial, “Who I Am”, en el que reflexionaba precisamente sobre su identidad.

“Hay que ser honestos. Spice Girls fue un fenómeno global gigantesco en muchos aspectos y me siento orgullosa y afortunada de haber formado parte de ello. Sé que sin Spice Girls yo no tendría una carrera en solitario”, dice con una honestidad que ha intentado plasmar en el álbum.

Así llegaron cortes como “In And Out Of Love”, con el que queda clara otra de las líneas maestras de este disco, su vertiente bailable, reforzada en parte por su reciente incursión en el mundo de los pinchadiscos. “Eso reactivó mi pasión por esta música; quería hacer un disco que la gente disfrutara bailando”, precisa.

Más apuntes. Desde 2007, Melanie C no incluía un dueto en uno de sus álbumes, una tendencia que ha roto con “Fearless” junto a la joven promesa Nadia Rose. “En este disco en general he intentado incorporar a mucha gente joven, también coescritores, que le han aportado una visión muy fresca”, puntualiza.

A ese respecto, asegura que no siente que su tiempo en el mundo de la música esté próximo a la caducidad, aunque por su experiencia “sea más fácil proseguir una carrera a medida que cumples años si eres un hombre o interpretas música rock”.

“Es una cuestión cultural; el pop se identifica mucho con la juventud. No siento que sea mayor para escuchar a artistas como Dua Lipa, así que tampoco me veo mayor para hacer esa música”, razona.

La mayor parte de “Melanie C” ya estaba hecho cuando se desató “toda esta locura” de la pandemia de COVID-19, pero su autora reconoce que llegó a plantearse si ahora era una buen momento para su lanzamiento. En la decisión final pesó “estar en contacto” con sus seguidores y la posibilidad de “entretenerles”.

Aunque no podrá presentar en vivo sus canciones hasta 2021, con una parada en Madrid (29 de abril, en La Riviera) y otra en Barcelona (1 de mayo, en Sala Apolo), Melanie C ofrecerá un anticipo a través de cuatro sesiones en directo con la banda al completo que podrán seguirse por internet este jueves y viernes, coincidiendo con el lanzamiento del álbum.

“No quería recordarle a la gente que no pueden salir de casa a una sala de conciertos, así que quise montar algo que no hubiesen visto nunca”, afirma en mitad de los ensayos de un espectáculo con “un concepto visual muy definido y único para la ocasión”.

Lo que descarta es que entre sus planes se incluya una nueva reunión junto a sus excompañeras para relanzar el vídeo de “Wannabe” ante el 25 aniversario de esta producción. “Es completamente falso. Si quisiésemos hacer algo por ese motivo, sería bastante más interesante”, apostilla entre risas.