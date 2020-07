El Cambio llevará tiempo

Con un 30,05 % del voto escrutado, de las elecciones celebradas el pasado domingo, el presidente electo Luis Abinader, se proclamaba ganador vía Twitter a las 11:20 de la noche. Entre las afirmaciones de su elocuencia ese día, la que se ha quedado en mi mente ha sido “Ganamos Todos”.

Y efectivamente así se siente a nivel general, se siente que la voz del pueblo fue escuchada, que cada dominicano depositó en las urnas sus quejas y decepciones, apegándose a la esperanza de un “cambio”.

Pero hay un porcentaje del pueblo que siente que perdió, que unos pocos días le quedan a su empleo, que el plástico que atesoran para comer cada mes va a desparecer de sus manos. Las interrogantes al respecto no dejan de hacerse sentir es las redes sociales y otros medios, a pesar de que el presidente electo prometió continuar con las ayudas sociales y no realizar despidos injustificados.

La ansiedad por saber qué pasará, lleva a algunos a augurar un fracaso inminente al cambio prometido por las que en un mes y pocos días serán las nuevas autoridades del país. Hay quienes aseguran que todo será igual y ni siquiera ha iniciado el nuevo período, resulta fastidioso leer y escuchar tantas predicciones negativas.

No nos predispongamos. El cambio en sí es una transición y la misma lleva tiempo, no estamos hablando de un cambio de ropa o vehículo, es un cambio de situación en un país, tampoco esperemos maravillas, pues hasta ahora no se ha demostrado la existencia de la magia.

Personalmente creo que el cambio que queremos ver, mucho tiene que ver con nosotros, no cometamos el error de depositar toda la responsabilidad en los gobernantes una vez más.

Seamos pacientes, esperemos. Ya alzamos nuestras voces y fueron escuchadas en las urnas, estemos dispuestos a volver a hacerlo si no vemos lo que esperamos.

