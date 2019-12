El Cambio Climático: Enfrentarlo Implica Destruir el Modelo Neoliberal

Cuánta hipocresía y falacia hay en nuestro jefe de Estado, cuando después de regresar de la cumbre sobre el cambio climático, la que se celebró recientemente en Europa, al referirse a que la República Dominicana se hundiría con el aumento del calor que implicaría dicho cambio; pretendió exhibir una sensibilidad social y humana que no la tienen ni él, ni ninguno de los funcionarios de todo el equipo de altos funcionarios que le acompañan en la burocracia gubernamental.

Danilo Medina, al ocupar la máxima magistratura del Estado dominicano, ha dado muestras fehacientes de no tener ninguna gran insensibilidad social y humana, cuando de problemas se trata porque no busca las soluciones. Como hombre de político lo que parece dar muestra es de que vive de la política y no de que vive para la política, siguiendo la tipología de Max Weber, ya que en vez de tratarle manejar los conflictos más bien que hace es exacerbarlos, según lo que se puede colegir.

Al promover las exportaciones ha provocado una gran inflación de los productos agropecuarios, desde el comienzo de su primer período de gobierno. Promovió las exportaciones para que se inflaran los precios de los productos agropecuarios, promueve el libre comercio al grado sumo planteando más acuerdos y desmontes de aranceles, provocando amenazas de cierre de empresas industriales como ya ha ocurrido desde que en el país desde se inició el modelo neoliberal con la negociación de la deuda, hace tres décadas y media. Lo peor de todo, es que Danilo dice que no se va a hacer algo que puede dañar la calidad de vida del dominicano y sin embargo se hace, es decir, se hace lo que dijo el presidente de La República que no se iba a hacer.

Dijo en una ocasión que las lomas del país no iban a ser destruidas, por lo menos mientras el fuera presidente, pero resulta que después de que dijo eso El Mogote en la provincia Espaillat y Curva Dura en el municipio de Tenares han sido lomas que se han venido devastando.

Por otro lado, la inversión que se ha hecho en Punta Catalina, al pretender vender la planta una vez que quede operando, parecería que es para satisfacer las voraces apetencias de seguir ganando mucho dinero y apropiándose de las riquezas que tiene el grupo empresarial vigente más viejo del país. Hablamos del grupo Vicini, el cual apadrinó la candidatura del actual alcalde del Distrito Nacional, cuya elección y popularidad parece ser un producto de la dictadura mediática y del ejercicio brutal del poder en las confrontaciones internas del PLD, aunque no tenga las pruebas de esto último.

Sin embargo, así parece; y lo peor es que para complacer al grupo Vicini que, al parecer, ya no ve en la explotación de los trabajadores de los ingenios azucareros un atractivo para las grandes ganancias, se le ha complacido con otras concesiones. La venta de Punta Catalina, sería una nueva concesión a dicho grupo. Planta generadora de energía con una fuente sucia, el carbón.

El salterio sería bastante largo, el autor lo escribe en sentido figurado no pretendiendo referirse al rosario de 150 avemarías que antes quizás rezaban los católicos u otras iglesias cristianas, ni a un instrumento musical antiguo (cree el autor que es de cuerdas) y ni al conjunto de cánticos y salmos bíblicos, sino a todo el listado de agresiones a los ecosistemas que en los gobiernos de Danilo Medina se vienen dando, como un barco a la deriva de babor a estribor o como un aleve con su daga a diestra y siniestra en una lidia con el émulo con el que rivaliza.

Hay que mencionar la depredación en el sur del país de la especie vegetal guaconejo, arbusto del cual se extrae un aroma que es utilizado en la fabricación de perfume o colonia, el cual se ha denunciado que es trasportado hacia Haití. El uso de los agroquímicos en Constanza y en otras localidades del país parece haber aumentado en vez de disminuir, tenemos -aparentemente- menos agricultura orgánica.

Son muchas las agresiones a los ecosistemas en el actual gobierno, muchas de las cuales contribuyen al calentamiento global del planeta y atentan en contra del mantenimiento de la vida en el planeta. Una de los peores lo constituye el parque de vehículos de motor, recientemente a los más de 4, 000,000 vehículos motor de dos o más ruedas que teníamos, se agregan los 70,000 de cuatro ruedas o más que se importaron en un año, del 2018 al 2019, y aparentemente se siguen importando muchas motocicletas. Esto último va en perjuicio de la agricultura orgánica, porque aumenta el uso del moto concho y se escasea la mano de obra agrícola.

No podemos tener un parque de vehículos tan grande en nombre de la libertad de comercio, ya que lo que tenemos son apenas poco más de 48,000 kilómetros cuadrados de territorio y menos de 40,000 kilómetros longitudinales de carreteras y caminos. Hay que destruir el neoliberalismo como modelo y poner controles estatales donde haya que ponerlos, para evitar el calentamiento global y el hundimiento de nuestra isla. Hay parar la importación de vehículos o sólo importar vehículos que no contaminen. Puede ser que el metano de las reses sea peor gas que el dióxido de carbono, pero tenemos mucho más vehículos de motor que reses y los primeros tienen que contaminar más que los bovinos.

A todo esto hay que agregar las regulaciones sobre el uso de las tierras, con la finalidad de evitar que los terrenos cuyos suelos sean de mucha vocación para la agricultura se conviertan en urbanizaciones.

Hay que agregar además que la deforestación hay que impedirla. Parar las importaciones de vehículos, para evitar la contaminación por gases y evitar el calentamiento. Poner controles a los precios; eliminar las AFP y las ARS privadas, confiscar las cuentas de dominicanos en los paraísos fiscales y nacionalizar o estatizar todos los bancos privados.

¿Cuál candidato a la presidencia de la República Dominicana proyectado para los comicios del 2020 ha planteado como líneas programáticas semejantes medidas? Ninguno, no lo ha hecho el que han llamado inadecuadamente desde el punto de vista semántico “El Penco”, como le han llamado a Gonzalo Castillo, porque penco sería válido como un localismo muy limitado a espacio o territorio muy pequeño pero no es ni un regionalismo ni un dominicanismo, porque penco en la mayor parte del país es un caballo con mataduras, hinchazones, ardínculos o esparavanes; ni lo ha hecho Luis Abinader; ni lo ha hecho Leonel Fernández; y ni lo ha hecho Guillermo Moreno.

Todos parecen no atreverse a levantar como estandarte un programa anti-neoliberal, ninguno parece atreverse a enfrentar al capital financiero, pero resulta que sólo enfrentando a los reyes de la bolsa es como se puede enfrentar el cambio climático y poner a que toda la población tenga acceso a la salud y no haya nadie o casi viviendo en la indigencia o pobreza absoluta.

Si Leonel o cualquiera otro de los candidatos quiere casarse con la gloria eso es lo tiene que hacer. El neoliberalismo se ha convertido en un mal sistémico responsable de las grandes desigualdades sociales y que amenaza con provocar una hecatombe que destruiría la vida en el planeta y puede provocar el colapso de este.

Por Francisco Rafael Guzmán Fernández

