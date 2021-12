Hermanos y amigos, que el Dios verdadero (Padre, Hijo y Espíritu Santo) les bendiga a todos, Mateo 28:19, en esta oportunidad expondremos el tema: “El cambio climático a la luz de la Biblia”, esperando les sea de enseñanza, información y edificación.

Bien, comenzamos diciendo que los científicos han definido el Cambio Climático como la variación de la temperatura de manera negativa en perjuicio del planeta, ocasionando extremo calor, tormentas atmosférica y diverso descontrol en los fenómenos naturales como la lluvia, el sol, sequía y los vientos. Según estos científicos la contaminación ambiental es la que ha provocado y provoca éstos fenómenos atmosféricos negativos y perjudiciales a la humanidad.

Ahora bien, el Dios que revela la Biblia (Padre, Hijo y Espíritu Santo) se atribuye ser el dueño y amo del universo y por consiguiente quien controla la naturaleza para bien o para mal de la humanidad, según las citas bíblicas siguientes:

“De Jehová es la tierra y su plenitud; El mundo, y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares, Y la afirmó sobre los ríos”, Salmos 24:1 y 2.

“¿Quién encerró con puertas el mar, cuando se derramaba saliéndose de su seno, cuando puse yo nubes por vestidura suya, y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije: Hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas?”, Job 38: 8 al 11.

“A su voz se da muchedumbre de aguas en el cielo, y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra; hace los relámpagos con la lluvia, y saca el viento de sus depósitos”, Jeremías 10:13.

Mis queridos hermanos y amigos, para bien, o para mal Dios usa los vientos para castigar el pecado de la humanidad, igualmente la lluvia cuando no cae o cuando cae en abundancia y provoca inundaciones o sequías, también usa los terremotos, tsunami y las pestilencias, aunque los humanos con sus estudios le buscan explicaciones terrenales, Dios está en control de la naturaleza.

De manera que todos estos desastres naturales y/o astmófericos ocurren principalmente en las naciones donde aumenta la corrupción y el pecado en general, desde luego en una más que otras son los castigos.

¿Si o no?

En este mismo orden de enseñanza, ¿Qué cambio climático hubo en los días de Noé, cuando no existía la contaminación industrial que tenemos hoy día con tantas compañías diseminando gases y produciendo químicos nocivos? Sin embargo, como la tierra se llenó de violencia, Dios los destruyó con el diluvio universal, donde se pasó 40 días y cuarenta noches lloviendo y este cambio climático lo provocó la maldad de la humanidad en aquel tiempo, porque Dios lo ve y lo oye todo y tiene la capacidad de decidir que hacer con lo suyo.

¿Qué me dice usted?

Cita bíblica: “Y vio jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo; pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de jehová. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida; porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra.

Dijo, pues, Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos; y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer; harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de trescientos codos la longitud del arca, de cincuenta codos su anchura, y de treinta codos su altura.

Una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba; y pondrás la puerta del arca a su lado; y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo; todo lo que hay en la tierra morirá”, Génesis 6:5 al 18.

Por otro lado, el calor sofocante de verano o cuando Dios lo quiera, se debe a que el Sol está sujeto a su dueño, por esto la Biblia registra que hay vientos solano, donde aumenta la temperatura y que también a medina que se acerca el retorno del Señor se apretará a una humanidad rebelde, dándole poder al sol para que los queme, no lo digo yo las citas bíblicas se las transcribo:

“Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas; desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra; porque las potencias de los cielos serán conmovidas”, Lucas 21:25 y 26.

“El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia; y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras.

El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates; y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente”, Apocalipsis 16:8 al 14.

“Y sucedió que al salir el sol, dispuso Dios un sofocante viento solano, y el sol hirió la cabeza de Jonás y él desfallecía, y deseaba con (toda) su alma morir, diciendo: Mejor me es la muerte que la vida”, Jonas 4:8.

Hermanos y amigos, antes todos los acontecimientos que hemos mencionado en estas citas bíblicas donde Dios muestra el control de su creación por medio de la naturaleza y las cosas creadas por él, aunque los humanos científicos le llaman cambio climático esta es la excusa para no ver y cambiar de proceder y seguir en la maldad, corrupción y pecado, llevándole la contraria a Dios, y por esto luego se contradicen ellos mismos al decir que no saben como entró esta tormenta o este tornado si ya el tiempo atmosférico pasó y no era tiempo de tormenta, huracán o tornado en el invierno, pero Dios sabe cuándo es el tiempo del castigo de cada nación y de cada individuo que no quiere arrepentirse.

Cita bíblica: “Jehová es Dios celoso y vengador; Jehová es vengador y lleno de indignación; se venga de sus adversarios, y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar, y lo hace secar, y agosta todos los ríos; Basán fue destruido, y el Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten; la tierra se conmueve a su presencia, y el mundo, y todos los que en él habitan”, Nahum 1:2 al 5.

¿Cree usted que el cambio climático lo han provocado las industrias con sus gases y con los diversos químicos que vierten o expiden en la tierra? ¿Sabía usted que los gases y químicos que provocaron el diluvio en los días de Noe fue el aumento de la violencia, la corrupción y el pecado en general? ¿Tendrá Dios control de los vientos y la lluvia para producir los tornados, los huracanes y el sofocante calor en cualquier época del año aunque los científicos no se expliquen el porqué de estos fenómenos, con tal de no arrepentirse y cambiar de proceder? ¿Por qué estos fenómenos naturales ocurren con más frecuencias donde legalizan el consumo de drogas, el aborto y el casamiento homosexual? ¿Cree usted que esto es coincidencia o Dios está viendo la maldad de las naciones para cambiarle el clima de acuerdo a su proceder?

Concluyendo, si usted quiere creer en el cambio climático y buscarle la explicación a todos estos fenómenos, puede hacerlo, ahora yo veo el cambio climático en la Biblia como el control divino sobre su creación y lo usa cuando él entiende que debe usarlo dando muestra de su desacuerdo con el aumento de la maldad y el pecado de las naciones, y por esto hemos escritos en muchas ocasiones donde irán los castigos de Dios, de acuerdo a la conducta negativa y la legalización del pecado en general y ahí están los resultados. Podemos negarlo, si queremos, ahora lo que está escrito en la Biblia, está escrito…

Así que, el cambio climático y sus definiciones humanos es un engaño para no oír la voz de Dios, que habla con tornados, huracanes, temblores, terremotos, sofocante calor, sequías, etc., etc.

El cambio climático podemos cambiarlo para bien, si obedecemos a Cristo y sus enseñanzas, y los mandamientos divinos en general y vivimos en santidad, apartado de mal como individuo o como nación… Juan 3:36, Deuteronomio Cap. 28.

Que el Señor les bendiga y nos ayude a todos…

Nota: De usted sentir el toque del Señor mediante estos mensajes bíblicos le recomiendo tres pasos: 1.- Visitar una iglesia bíblica, evangélica o pentecostal; 2.- Ponga su emisora cristiana, 1,200 a.m., 1330 a.m., 1440 a.m.; 3. Lea 1 o 2 capítulos diarios de la Biblia; 4.- Ore a Dios el Padre en el nombre de Jesús todos los días con sus propias palabras y su forma sincera de comunicarse… Perseveramos en Cristo asistiendo a la Asamblea de Dios central, Av. Duarte Esq. Eusebio Manzueta. Cultos los domingos de 9:00 a.m., a 10:30 y de 11:00 a.m., a 12:30 p.m. y los miércoles de 7:00 p.m., a 8:30 p.m. Entrada gratis…

Por Miguel de J. Ramírez P.

