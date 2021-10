El CAID explica razones por las que no ha podido atender casos de niños especiales

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente del Consejo Directivo del Centro de Atención Integral para la Discapacidad –CAID-, sacerdote jesuita Jorge William Hernández Díaz, explicó las razones por las que esa institución no ha podido dar atenciones a numerosos niños que confrontan diversas condiciones especiales.

Explicó que el CAID tiene pendiente casos que no se han podido atender debido al retraso impuesto por la pandemia, la falta de especialistas en áreas específicas y la habilitación adecuada de espacios físicos.

Aseguró que esa situación comenzará a superarse a principio del año 2022 con la implementación de un programa emergente de atención y con la entrada en funcionamiento del centro ubicado en la avenida Padre Castellano, esquina carretera Mella, Santo Domingo Este.

Añadió que con la nueva visión de RED-CAID que se empezará a impulsar, pretende establecer las sinergias adecuadas entre las distintas sedes ubicadas en Santiago, San Juan de la Maguana, Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Este para aprovechar al máximo todo tipo de recursos en beneficio de un mejor servicio.

El sacerdote Hernández Díaz tomó el juramento al director nacional de la referida entidad y al director ejecutivo de la extensión de Santiago, nombrados recientemente en sus respectivos cargos por decreto del presidente Luis Abinader.

El nuevo director nacional del CAID es el doctor Henry Rosa Polanco, y el director del CAID-Santiago, es el doctor Fernando José Benoit Peña, quienes fueron nombrados mediante el mismo decreto número 503-21, emitido por el jefe del Estado el 12 de agosto de este año.

Ambos funcionarios agradecieron su designación y la confianza puesta en ellos por el presidente Abinader y reiteraron su compromiso de trabajar junto al P. Hernández Díaz por el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad que son atendidos en los centros.

Tras tomar el juramento a los nuevos funcionarios, el P. Hernández Díaz se dirigió a las familias que han solicitado el ingreso de sus hijos a las intervenciones terapéuticas que ofrece el CAID, niños y niñas con la condición de trastorno del espectro autista, síndrome de Down o parálisis cerebral infantil (PCI); de que trabajan intensamente para atenderles cuanto antes.

Semblanza de los juramentados

El director Nacional, Rosa Polanco, tiene un doctorado en filosofía en administración de empresas, especialidad en negocios y comercio internacionales por la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, donde obtuvo el premio a la Mejor Disertación Doctoral 2014.

Posee una maestría en Alta Gerencia, concentración en Marketing, por el INTEC (2007). Egresado summa cum laude de la Licenciatura en Humanidades y Filosofía del INTEC en convenio con el Instituto Filosófico Pedro Francisco Bonó de los Jesuitas (2001). Fue Bachiller Distinguido del Colegio Loyola de Santo Domingo (1992), donde también fue premiado como Alumno Loyola Ideal y Alumno de Más Espíritu Social.

Es Profesor Adjunto, Pleno e Investigador en el INTEC. Fue Director del Observatorio Nacional Mipymes y ha sido coordinador de carreras de grado y posgrado.Cuenta con más de 15 años de experiencia como consultor. Ha dictado una veintena de conferencias en foros internacionales en países como Chile, China, Ecuador, España, Haití, México, Panamá, Perú, Puerto Rico y Venezuela. Ha publicado varios artículos científicos en revistas arbitradas.

El Dr. Benoit Peña se graduó de doctor en la facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Madre y Maestra en el 2001.Realizó su pasantía de ley en la comunidad de El Ranchito Piche, situada en el corazón del Pico Diego de Ocampo.

Desde el 2002 al 2005 laboró como parte del equipo médico del Aeropuerto Internacional del Cibao, donde trabajó en el primer Simulacro General, para la habilitación de esta terminal.

En el 2009 realizó una especialidad en cirugía de rodilla y medicina deportiva, en el Hospital Edgardo Rebagliatti Martins; que le permitió al año siguiente iniciar su práctica privada, en el Centro de Ortopedia y Sub especialidades.

Además, ofreció servicios en el ramo en el Sub Centro Integral de Bella Vista, Santiago.

Benoit Peña también en al año 2017 realizó cursos en investigación clínica, Principales and Practice of clinical Researcht, en colaboración con la División de Harvard Th Chan School of Public Health, con el afamado neurólogo-investigador Felipe Fregni.

