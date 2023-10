El Bururun Bararan de la política 

Dicen que en lo que el hacha va y viene descansa el palo, y que no por mucho madrugar, amanece más temprano porque el corazón de la auyama solo lo conoce el cuchillo, y si una puerta se cierra, otra pronto se abrirá.

Sabiendo que más palante vive gente, y que de amor no se muere nadie, ni nadie se muere en las vísperas, porque nadie sabe lo que tiene, hasta que lo pierde, pero entonces, resulta tarde para ablandar habichuelas.

Pero como en este país, el que menos corre, vuela, tenemos que convenir, que mas vale pájaro en mano que cien volando, porque aquí, nunca falta un pelo en el sancocho, por lo que podría salir la sal más cara que el chivo, aunque digan que la barriga llena, pone al corazón contento, y que el loco en su casa, sabe más, que el cuerdo en la ajena.

Y si preguntando se llega a Roma, es peligroso dejar camino real por vereda, porque más vale tarde que nunca, y, aunque el hábito no hace al monje, la fe mueve montañas, y como Dios, aprieta pero no ahorca, haz el bien y no mires a quién. Total, de todas formas te colgarán tu sambenito.

Sabiendo que culebra no cae en lazo, y que el hombre prevenido vale por dos, porque si calla, otorga, y como buen entendedor, con pocas palabras basta para saber, que no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista, por eso hay que estar, más bronco que un chivo, pues de todos es consabido, que el camarón que se duerme, se lo lleva la corriente.

Pero como el burro sabe a quien tumba, y el diablo a quien se lleva, el puerco no se rasca en javilla, consciente que el hijo de gato no caza ratón y aunque no sea tan fiero el león, no van lejos los de alante, si los de atrás corren bien, amén, de que el día más claro llueve.

En este Bururun bararan, de la campaña electoral, los políticos pintando pajaritos en el aire, a los que para ellos, solo son unos chivitos jarto e jobos, importantes, únicamente, para que depositen sus votos, y después, se ríen a carcajadas, enseñando hasta las muelas de atrás, al degustar el sabroso manjar que significan las arcas del Estado, y si te he visto, no me acuerdo.

Tal como sucede con San Cristóbal, un pueblo que languidece y con la boca ceniza, solo se le pasa la vida, oliendo donde guisan, hecho tira y vuelto una M…, victima de funcionarios y autoridades casi todas abstractas, de pocos apuros y faltos de voluntad política, para accionar en la solución de sus problemas e impulsar su bienestar.

Pero como dice un viejo refrán, algún día ahorcan blanco y la del loco tarde o temprano llega, porque de una u otra manera, los tropezones, hacen levantar los pies.

Con Dios siempre.

POR LEONARDO CABRERA DÍAZ