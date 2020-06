El Bronx en su momento decisivo

En los próximos días, El Bronx tendrá su “gran prueba de fuego”, tal vez la mas crucial de sus últimos cincuenta años de existencia. El 23 de Junio los munícipes de este condado tendremos la oportunidad de dar un salto de magnitud trascendental. Un salto que nos puede colocar en el sendero del desarrollo sostenido y continuado; que es lo único que nos sacará de la pobreza y dejar de ser el “borough-cenicienta” de Nueva York.

La ruta recorrida desde los tiempos del padre Alemán -sin dudas, uno de nuestros grandes ciudadanos- hasta llegar al actual presidente del condado, ha sido de importantes transformaciones para todo todos los que vivimos al este del río Harlem. Y desde luego que, estamos agradecido del desinterés y la capacidad de trabajo que han demostrado nuestros líderes.

Pero tengo que privilegiar -dentro de esa gama de servidores públicos que hemos tenido la suerte de que nos representen- a un singular luchador y mucho mejor ciudadano y aliado. Estoy en la obligación de señalar a don José Serrano, honorable Representante nuestro en Washington, como el mas distinguido de nuestros líderes presentes.

Y precisamente, el 23 de Junio, tenemos que decidir quién pudiera seguir -con el decoro y la persistencia de don José- su carrera de servidor público a tiempo completo, siempre al servicio del “condado de la salsa y el merengue”.

Esta decisión que tendremos que tomar en menos de dos semanas, es realmente crucial y muy difícil para todos los residentes de El Bronx, Y no es porque no tengamos a quien pasarle la antorcha sino, porque la magnitud y grandeza del hombre que hoy se retira a descansar, es muy difícil de igualar.

Encontrar a otro José Serrano es imposible, pero, podemos aproximarnos, siempre que seleccionemos a una persona de su misma estirpe, luchador, liberal, de profunda formación democrática, combatiente de primera línea, desinteresado y con gran capacidad de trabajo.

Ustedes me dirán que una joya así habría que irla a buscar al mismísimo Mayagüez, pueblo natal de don José. Pero, yo les puedo asegurar que existe ya en Nueva York, esa persona que puede trillar el camino recorrido por ese boricua insigne que nos dimos por Representante en Washington.

Viene desde Santiago de los Caballeros, un pueblo caribeño similar a Mayagüez, y hace mucho tiempo que sigue le los pasos, con absoluta devoción y respeto. Puedo asegurarles que Ydanis Rodríguez es la única persona que puede retomar el sendero trazado por don José, porque desde siempre ha sido su seguidor y émulo mas fiel.

Cuando yo les digo que tenemos el hombre ideal para transferir el mando, no estoy hablando por hablar. En eso de calibrar a los hombres serios, yo siempre sigo el consejo de mi padre: “cuando se trata de políticos, no sigas el nombre, ni su discurso; sigue sus hechos, y nunca te equivocarás”. Y ciertamente, evaluando a los hombres públicos, yo me equivoco, pero muy poco.

La suerte está echada. El 23 de Junio, rindámosle honor al guerrero que se despide, entregándole su espada a su mas ferviente seguidor. Para que El Bronx siga su ruta de progreso, modernización, desarrollo y avance

¡A votar todos el 23 de Junio por Ydanis Rodríguez para el Congreso!

¡Vivimos, seguiremos disparando!

POR ROLANDO ROBLES

