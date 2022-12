El británico Rod Stewart actuará por primera vez en febrero en RD

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El cantante británico Rod Stewart se presentará el próximo 11 de febrero en Altos de Chavón, en la provincia de La Romana, en su primera actuación en suelo dominicano, informó este martes la organización del concierto.

Esta velada “sin precedentes” estará acompañada de los éxitos de “uno de los artistas con mayores récords de ventas de todos los tiempos” en un escenario como el anfiteatro de Chavón, inaugurado con Frank Sinatra y Carlos Santana en 1982, señalaron desde SD Concerts y Live Nation, a cargo de la producción.

Stewart ha vendido más de 250 millones de discos durante su carrera, que incluye diez álbumes número 1 y veintiséis sencillos Top 10 en el Reino Unido, además de diecisiete álbumes Top 10 y dieciséis sencillos Top 10 en Estados Unidos.

Su lista de éxitos incluye temas como “Gasoline Alley”, “Every Picture Tells a Story”, “Tonight’s the Night”, “You’re In My Heart”, “Mandolin Wind”, “You Wear It Well” y “The Killing of Georgie”.

Rod Stewart ha ganado los premios más importantes de la industria musical y ha sido dos veces exaltado al Salón de la Fama del Rock & Roll.

