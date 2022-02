El Brasil de Bolsonaro y el Consejo de Seguridad

La República Federativa de Brasil, desde la llegada del Partido de los Trabajadores al poder en el año 2003, bajo la conducción de Luz Ignacio Lula Da Silva y José Alencar frente a la primera magistratura, fueron dando pasos agigantados en torno a su manejo en la política exterior y su posicionamiento con el mundo, todo esto frente al gran crecimiento económico y social que experimentó Brasil del 2003 al 2010 convirtiéndose en una nación modelo para otras repúblicas. Estos avances le brindaron una gran oportunidad para integrar a futuro un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, condición que fue interrumpida ante la posterior destitución de la Presidenta Dilma Rousseff, donde la democracia Brasileña después de haber experimentado grandes avances significativos sufrió un pequeño retroceso en estos aspectos.

Desde la llegada del ultraderechista Jair Bolsonaro a la primera magistratura, dichas conversaciones han vuelto a ser tema en la mesa de las grandes potencias, principalmente por parte de la Federación Rusa, donde la misma está sumamente interesada en respaldar a la República Federativa de Brasil para que ocupe un asiento permanente en el consejo de Seguridad de la ONU. No obstante, dicho acontecimiento no ha versado por lo que hoy en día acontece en Ucrania, sino por emular los valores de la paz y a la defensa del multilateralismo, dado que el mismo en nuestros días está atravesando uno de sus peores momentos, acontecimiento que Brasil ha aprovechado para solidarse con Moscú en momentos que ha habido un enfriamiento en las Relaciones entre Washington y Brasil desde la llegada de Biden a la casa blanca.

Pese a las advertencias del Presidente de los Estados Unidos Joe Biden de que no era seguro el viaje del Presidente Bolsonaro a Moscú, este hizo caso omiso a dichas advertencias por parte del departamento de estado, donde este continuo su travesía a reunirse con el líder del Kremlin y poder apuntar a afianzar la cooperación con los BRICS y posicionar su gran éxito en política exterior gubernamental en miras de seguir construyendo una alianza estratégica para su eventual y segundo mandato. Cabe destacar que Brasil celebrará sus comicios presidenciales el próximo 2 de Octubre, donde el presidente Bolsonaro se presentará a la reelección presidencial por un segundo periodo, donde desde nuestro punto de vista observamos que dicho viaje fue con una conjetura de hacer evidenciar la grandeza de un Brasil fuerte, soberano y que sigue siendo un gran regente en la región donde hoy en día sigue siendo una potencia emergente, pese a la situación de la pandemia del covid-19 que golpeó duramente a Latinoamérica en términos económicos.

Brasil es uno de los principales socios comerciales de Rusia en la región, no obstante, su alianza con los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) bloque que se fundó bajo la presidencia del Presidente Chino Hu Jintao con la finalidad de formalizar un gran bloque con las potencias emergentes donde estas no sean tan dependiente de la economía norteamericana sino con carácter autónomo entre ellas, esto ha dejado claro el papel decisivo sobre los factores coyunturales del sistema internacional. De hecho hoy se reflejan los resultados de esa gran alianza realizada en épocas pasadas, donde no solo Brasil es un candidato al Consejo de Seguridad, sino también la India también forma parte de las naciones en miras de ser potencias emergentes y poder lograr un asiento en el Consejo de Seguridad.

En definitiva, este viaje al presidente Bolsonaro, ha vuelto a posicionar a Brasil en un importantísimo lugar, donde para los grandes analistas de política internacional lo ha dejado como un gran armador de la política exterior brasileña y su posicionamiento frente al mundo exterior, apuntando cada vez a lograr el tan anhelado asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU. Esperemos que esa alianza no sea solo por términos electorales, sino que se pueda aprovechar todo el gran potencial que tiene el gigante sudamericano.

Por: Junior Pérez

