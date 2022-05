El boliviano Dellien: “Me he dado cuenta de que estoy al nivel de cualquiera”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, PARÍS.- El boliviano Hugo Dellien, noventa del mundo, se mostró satisfecho de su prestación en Roland Garros, donde logró una victoria ante el austríaco Dominic Thiem y una derrota ante el ruso Karen Khachanov, y aseveró que se ha dado cuenta de que “tenísticamente está al nivel de cualquiera”.

“Me llevo algo muy positivo de aquí, porque me di cuenta de que estoy al nivel de cualquiera y más en esta superficie (tierra batida). Tengo que tener un poco más de paciencia”, dijo en declaraciones a EFE Dellien, quien cedió este miércoles ante Khachanov en cuatro sets 4-6, 6-4, 7-6 (1) y 6-3 en tres horas y 7 minutos.

El tenista sudamericano, de 28 años, se mostró orgulloso del impacto que está teniendo en Bolivia, un país sin mucha tradición de tenis.

“Es algo importante y más el Roland Garros, a Thiem (ganador del US Open en 2020), aunque no esté en su mejor momento, hay que ganarle. En mi país, siempre que tengo buenos resultados, se resalta bastante, porque no hay muchos deportistas que estamos en la elite mundial”, adujo.

A pesar de la derrota, Dellien igualó su mejor marca en un grande, la segunda ronda de 2019 en Roland Garros y la del Open de Australia también de 2019.

