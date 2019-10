VIDEO: El BIS proclama a Leonel Fernández como su candidato presidencial

View this post on Instagram

El BIS proclama a Leonel Fernández como su candidato presidencial EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Bloque Institucional Social Demócrata (BIS) proclamó este sábado a Leonel Fernández(@leonelfernandez), como su candidato presidencial para las elecciones del año 2020 . La proclamación del Fernández se produjo en la Convención del Bis, donde su presidente, José Francisco Peña Guaba, reveló que su organización tendrá alianzas con el Partido Reformista Social Cristiano (@partidoprsc). Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do