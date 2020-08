El belga Eden Hazard revela cual es su gol soñado

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- El belga Eden Hazard eligió el tanto de su actual entrenador en el Real Madrid, “la volea de Zinedine Zidane” en la final de la UEFA Champions League del 2002 ante el Bayer Leverkusen, como su gol soñado.

Si Hazard pudiese elegir ser protagonista de un tanto de la historia de la Liga de Campeones se quedaría con el marcado por su entrenador. “Es fácil elegir, el de Zinedine Zidane en la final de la Champions contra el Leverkusen. Volea con la izquierda, a la escuadra y adiós”, dijo en declaraciones a Uefa.

De los que hasta la fecha ha marcado él en la competición de mayor prestigio a nivel de clubes, se queda Eden Hazard con el primero que logró defendiendo al Chelsea.

“No he marcado muchos, pero creo que me quedo con mi primer gol (al Schalke 044 en el 2013). El primero es siempre especial. Fue en un gran partido, jugamos un encuentro fantástico. Podría y debería haber pasado el balón a Fernando Torres, pero lo hice yo mismo, así que tuve suerte de que el balón entrara. Torres estaba esperando completar su ‘hat-trick’, así que fue mi culpa… lo siento, Fernando”, bromeó.

A la hora de elegir los mejores goles de la competición, Eden Hazard tuvo un guiño con Cristiano Ronaldo y Gareth Bale recordando sus chilenas. “Hace dos años, el de Cristiano contra Juventus. Vaya gol. También el de Gareth Bale contra el Liverpool en la final del 2018 fue realmente bueno”.

El regreso de la Liga de Campeones es un momento especial para todos sus protagonistas, como reconoció Eden Hazard. “No puedo creerlo. El mundo, la gente, necesita ver fútbol. Te da felicidad, por eso todos amamos el fútbol. Creo que ya han pasado meses sin la Champions, sin partidos de este nivel. La gente sólo quiere ver esto”.

Apurando las fechas para encontrar su mejor nivel y superar las molestias del tobillo operado que le han impedido brillar en el regreso del fútbol, Eden Hazard reconoce que es un perfil de futbolista que le gusta inventar sobre el campo y ser considerado mejor asistente que goleador.

“En mi mente no sólo pienso en marcar goles. Algunos jugadores ahora sólo piensan en marcar. Yo soy más bien el tipo de jugador que puede crear cosas. Por eso me gusta decir que soy más un asistente que una máquina de hacer goles. Prefiero dar asistencias, pero también me gusta la sensación que te da el hecho de marcar un bonito gol, un gol de última hora, y ganar el partido al final”, sentenció.

