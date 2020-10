El Beatle perdido

Comparte esta noticia

Stuart Fergusson Victor Sutcliffe fue un pintor, poeta, bajista y pianista del grupo británico The Beatles llamado en esa época The Silver Beetles, que posteriormente se convertiría en The Beatles.

Fue amigo íntimo de John Lennon, motivo por el cual entró a formar parte del grupo en 1959. Cursó estudios en el Art College de Liverpool, donde a los 19 años fue considerado como el más talentoso y prometedor estudiante de pintura. Se le conoció como “Stu”.

A Sutcliffe y a John Lennon se los señala como los creadores del nombre “Beetles” (escarabajos) debido a su admiración por el grupo de Buddy Holly, The Crickets (Los Grillos). La banda usó ese nombre durante un tiempo hasta que Lennon decidió cambiarlo por “The Beatles”, haciendo un juego de palabras entre beetles y la palabra beat, muy usada en aquella época por la generación beat. Es un ex-Beatle. Sutcliffe dejó la banda para perseguir su sueño de hacer una carrera como artista plástico y quedarse con la mujer que lo enamoró, Astrid Kirchherr.

Según cuenta Paul McCartney cuando Stuart vendió una de sus pinturas en 1959 por 65 libras, John y Paul lo convencieron de comprar con ese dinero un bajo eléctrico alemán marca Höfner, el cual muy difícilmente sabía tocar, y unirse a la banda. Se dice que lo usaba más por estética que por interés genuino en ser músico; según Paul “era mejor tener un bajista que no sabía tocar que no tener bajista”. En algunas de las primeras fotos del grupo, cuando aún eran desconocidos, se le puede ver tocando de espaldas al público para ocultar su falta de práctica.

Después de haber tocado una noche en el Litherland Town Hall, en el norte de Liverpool, los “Silver Beatles” fueron agredidos y golpeados cuando salían con su camioneta. En la pelea, Stu resultó golpeado y pateado en la cabeza. Esa lesión repercutirá en Stuart más tarde.

En 1961 el grupo había realizado su segunda gira por Hamburgo, Alemania, y al final la banda regresa a Liverpool, menos Stuart, quien decide quedarse más tiempo para desarrollar más su inclinación por la pintura. En esa época, Stu había comenzado una relación sentimental con la fotógrafa alemana Astrid Kirchherr (inspiradora del famoso peinado “Mop Top”) que también era muy buena amiga del grupo.

El 10 de abril del año siguiente, 1962, murió a consecuencia de una hemorragia cerebral, contando apenas 21 años y justo en la víspera de la tercera gira del grupo por Hamburgo y unos meses antes de lanzar Love Me Do.

Hasta la fecha es considerado “El Beatle Perdido”.