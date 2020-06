El balotaje para el 26 de julio

En la República Dominicana (RD), como parte de los acuerdos políticos que permitieron superar la delicada crisis política post-electoral del 1994, se constitucionalizó, por primera vez, la necesidad de obtener más del 50 % de los votos emitidos para la presidencia, en la primera vuelta.

De lo contrario, los dos candidatos más votados pasarían a una segunda vuelta o balotaje.

La historia electoral de RD registra los comicios del 1996 como los únicos que fue necesario acudir al balotaje porque, en la primera vuelta, el PRD-Peña Gómez obtuvo el 45.94 % y el PLD-Leonel Fernández 38.93 %.

En ese balotaje, realizado el 30 de junio del 1996, compitieron dos bloques: El Frente Patriótico-Leonel (PLD, PRSC, FNP) que obtuvo el 51.25 % para vencer al bloque PRD-Peña Gómez (Acuerdo de Santo Domingo integrado por el PRI, UD, PPC, PQDC, BIS, PDI, PNVC y CD.) que alcanzó el 48.75 %.

En las siguientes 5 elecciones presidenciales no ha sido necesario el balotaje porque hubo ganador en la primera vuelta: Hipólito 2000, Leonel 2004, 2008, Danilo 2012, 2016.

Para las elecciones presidenciales de este 5 de julio, el escenario electoral tiene tres bloques en competencia: Bloque oficialista PLD-Gonzalo con 9 aliados, la oposición con los bloques del PRM-Abinader y 8 aliados y FP-Leonel más 6 aliados.

Para esta reflexión descartamos los múltiples sondeos que se han efectuado a través de programas de radio, TV y redes sociales porque carecen de calidad científica.

Este análisis se fundamenta en la percepción electoral que se visualiza a través de la inusitada guerra de encuestas entre 20 empresas encuestadoras que, desde el pasado abril a la fecha, han publicado los resultados de 31 diferentes encuestas, planteando el siguiente escenario:

a) El bloque PRM-Luis aparece en 27 encuestas ocupando el primer lugar. En 16 de esos resultados le asignan posibilidades de triunfo en primera vuelta.

b) Al bloque PLD-Gonzalo solo 4 resultados lo indican en primer lugar. En 21 resultados ocupa el segundo lugar y aparece en tercer lugar en 6 encuestas. Ninguna le da ganador en primera vuelta.

c) El bloque FP-Leonel llega en segundo lugar en 6 resultados. En las otras 25 aparece en tercer lugar. En ningún caso llega al primer lugar.

El análisis pormenorizado de los resultados de esas encuestas, los esfuerzos proselitistas que se realizarán en la recta final de la campaña, más la percepción que se generaliza, principalmente, en una importante franja de la clase media, nos permiten presentar las siguientes hipótesis:

1ra. hipótesis: Es poco probable que haya ganador en primera vuelta. En caso hipotético de un triunfador el 5 de julio sería el bloque PRM-Luis.

2da. hipótesis: La mayor probabilidad será la realización del balotaje, el 26 de julio, con estas opciones: a) Bloque PRM-Luis Vs. bloque PLD-Gonzalo o b) Bloque PRM-Luis Vs. bloque FP-Leonel.

Ante el posible enfrentamiento entre PRM-Abinader y PLD-Gonzalo, en el balotaje, ¿cuál de esos dos bloques recibiría el mayoritario apoyo de los electores del bloque FP-Leonel?

Ahora bien, si en el balotaje se confrontan PRM-Abinader Vs. FP-Leonel, ¿cuál sería la decisión mayoritaria del voto morado?

Las respuestas a esas dos interrogantes serán presentadas en nuestra próxima reflexión. ¡Prometido!

Por Juan López

