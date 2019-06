“El bachatazo del dólar llega a Lucía 203”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El concierto “El bachatazo del dólar” reunirá a tres estrellas de la bachata el próximo viernes 5 de julio en Lucía 203 de la Ciudad Colonial de Santo Domingo.

Juntos en escena: El Papá Luis segura “El Añoñaíto”, “La reina de la bachata” Alexandra, y Davicito Paredes.

En este evento que se desarrollará a bachata limpia el primer fin de semana de julio, los tres artistas darán al público lo mejor de sus populares repertorios en el centro nocturno de la Zona Colonial de la capital.

Luis Segura deleitará a la concurrencia con sus inolvidables éxitos “Cariñito de mi alma”, “Pena”, “Corazón de acero”, “Vete y aléjate” y “Yo te necesito”, entre muchas más.

En tanto Alexandra prepara los hits que la dieron a conocer en República Dominicana, Estados Unidos y muchos otros países, incluyendo del continente europeo como “Dos locos”, “Hoja en blanco”, “Te quiero igual que ayer”, “Perdidos”.

Mientras Davicito Paredes echará manos a sus éxitos tradicionales como “No speak spanish my love”, “Por mi madre que yo no fui” y “Se me fue para España”, donde naturalmente no faltará la bachata que está provocando sensación en el país: “No me mande dólar”, entre otras.

El show que cuenta con la producción y la garantía de calidad y organización del empresario artístico Raphy D’Oleo, está previsto para iniciar a las 9:00 de la noche del viernes 5 de julio próximo.

Para disfrutar de “El bachatazo del dólar”, con Luis Segura, Alexandra y Davicito Paredes, adquiera sus boletas en Uepa Tickets, CCN, Supermercado Nacional, Yumbo, Tickets Express y boletería de Lucía 203. Más información en 809.683.3009.

