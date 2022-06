El “avispero” generado tras la muerte de Margaro

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Como todo lo que sucede en el país se vuelve un escándalo y un show mediático, la muerte del comediante Nicolás Díaz “Margaro”, ha generado un problemón, ya que tras las situaciones de decadencia en la que se vio envuelto ha sido un tema de discusión por algunos actores del entretenimiento local.

El problema que se ha generado a nivel mediático, la cuestionante de si es o no necesario de que se tenga que saber cuáles han sido las personas que han cubierto los gastos fúnebres de Margaro.

Y es que según informó el Listín Diario, al darse a conocer la muerte del humorista, el comunicador Bolivar Valera “Boli”, anunció mediante las redes sociales que se haría cargo de los gastos funerales y que no había necesidad de hacer una colecta pública.

“Cuidado con los desaprensivos, NO se está haciendo recolecta para los gastos funerarios de Margaro, gracias a Dios desde esta mañana eso está resuelto”, escribió en su cuenta de Twitter, el también Diputado por Santo Domingo Este.

No jueguen con la dignidad de la gente, usted NO done dinero con esos fines.

— Bolivar Valera (@bolivarvalera) June 26, 2022