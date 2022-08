El atípico caso del pelotero que jugó con un celular; la MLB investigará a Rodolfo Castro

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- ¡Insólito! Pelotero de Grandes Ligas jugó un partido con un celular en el bolsillo y salió a la luz pública en un momento donde se deslizó en la tercera base, en partido del pasado martes por la noche.

Se llama Rodolfo Castro, un dominicano que juega con los Piratas, quien ya se disculpó públicamente, sin embargo, el intermedista está en el ojo del huracán. Varios medios internacionales, entre ellos The Athletic, han reportado que el criollo sería investigado por la MLB.

Según el portal The Athletic, la MLB está investigando por qué Castro tenía un teléfono celular con él durante un juego contra los Diamondbacks de Arizona. La página especializada en deportes informó que Castro habría violado una regla que prohíbe que los dispositivos estén en el campo

¿Sería sancionado? ¿Es la primera vez que esto sucede?

Es lógico hacerse la pregunta. La respuesta es no, hasta el momento no ha sido sancionado, pero es casi seguro que MLB lo haga y será un precedente, ya que anteriormente no se sabía nada, hasta este martes en el partido en el cuarto inning de la derrota de Pittsburgh por 6-4 ante Arizona en el Chase Field.

“En realidad, sólo recuerdo que me vestí, me puse el pantalón y fui a comenzar algo. Nunca me pasó por la mente pensar que seguía teniendo el celular en mi bolsillo”, confesó el quisqueyano a la prensa luego del partido. “Salí y nunca lo sentí en mi bolsillo”, solo se vio al momento de deslizarse en la tercera almohadilla cuando se salió de su bolsillo.

Relata MLB.com que el umpire Adam Hamari fue quien se dio cuenta primero al ver el celular en el suelo, antes de alertar a Castro. El dominicano dijo que se sorprendió cuando lo vio e inmediatamente lo recogió y se lo dio al coach de la tercera base de los Piratas, Mike Rabelo.

“Para ser honesto, no creo que haya algún jugador de béisbol que salga al terreno con la intención de quedarse con su celular. Es horrible que me haya pasado a mí. Obviamente, fue sin querer. Si te soy honesto, me siento horrible”.

Castro, de 23 años de edad, fue recientemente subido desde Triple A Indianapolis para ser titular en el partido del pasado martes que al final terminaron ganando los Diamondbacks 6 carreras por 4.

En la temporada 2022 ha visto acción en 22 partidos dejando línea ofensiva de .189/.268/.552 con un cuadrangular, 4 carreras remolcadas y un par de robos.

