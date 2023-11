El asesinato de las Mirabal como tema en la literatura y en el cine

Las Mirabal en la ficción literaria y en cine

El asesinato vil de las hermanas Mirabal, ocurrido la noche del 25 de noviembre de 1960, comenzó a ser tema en la literatura dominicana dos años después. Lo ha sido, desde entonces, para poetas y para narradores. Tanto en la literatura de ficción como en el cine la lucha heroica librada contra la tiranía trujillista por Las Mariposas ―nombre secreto de Minerva en su clandestinidad política― ha fascinado a los creadores. La bibliografía en este aspecto es extensa. Sin pretender ser exhaustivos, reseñamos a continuación algunos trabajos a manera de muestra bibliográfica.

Quizá la primera de las publicaciones en la que aparece un texto elegíaco rindiendo tributo a la memoria de esas tres mártires es la obra 4 poemas heroicos: un ensayo-discurso (1962), editada bajo el cuidado de Aída Cartagena Portalatín, quien dirigía las Ediciones Brigadas Dominicanas. Marcio Veloz Maggiolo es el autor del texto poético “Salmo heroico a las hermanas Mirabal” recogido en ese volumen. Transcribimos un fragmento:

“Vedlas. ¿Flotan o no?… Visión de oro,

las Mirabal no han muerto.

Visión de eternidad,

las Mirabal perennes”.

Sonido de la patria,

su nombre es como un himno

que aprendan los niños,

que aprendan los pájaros,

que murmuran los ríos

las rocas polvorientas,

el polvo mismo”.

En 1995 la novelista dominicana Julia Álvarez se inspiró en las Mirabal para escribir su exitosa novela En el tiempo de las mariposas, llevada al cine en 2001 bajo la dirección del director español Mariano Barroso. En la novela La fiesta del Chivo (2000), del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, el asesinato de tres de las cuatro hermanas Mirabal es un referente dentro de la historia contada, desde la perspectiva ficcional, por el brillante narrador y ensayista peruano. En el capítulo IX aparece el personaje Antonio Imbert, uno de los conspiradores contra el tirano, haciendo un recuento de los crímenes cometidos por el régimen, incluyendo el de las Mirabal:

“Y, el 25 de noviembre de 1960 ―Imbert sintió aquel aguijón en el pecho, inevitable cada vez que recordaba el lúgubre día―, el asesinato de las tres hermanas, Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, y del chofer que las conducía, en La Cumbre, en lo alto de la cordillera septentrional, cuando regresaban de visitar a los maridos de Minerva y María Teresa, encarcelados en la fortaleza de Puerto Plata” (p. 190).

En 2005 esa novela fue llevada al cine bajo la dirección del también peruano Luis Llosa. En ella actúa el actor dominicano Pericles Mejía, quien desempeña el rol de Joaquín Balaguer, intelectual al servicio de la dictadura trujillista. Otros montajes cinematográficos basados en el asesinato de las Mirabal son: Oriundos de la noche (2007), docu-drama dirigido por el español Javier Balaguer; Crimen (2008), dirigida y escrita por el cineasta dominicano Etzel Báez; y Trópico de cáncer (2009), del director dominicano Juan Deláncer. En esta última película hace de Minerva Mirabal la famosa actriz domínico-estadounidense Michelle Rodríguez.

En 1999 Fiume Gómez Sánchez editó la antología poética Minerva, Patria y María Teresa: Heroínas y mártires (1999). Hay poemas de Aída Cartagena Portalatín (“Elegía sexta”), Grey Coiscou Guzmán (“Carta elegía final”), Abelardo Vicioso (“A las hermanas Mirabal”), Pedro Mir (“Amén de mariposas”), Virgilio Díaz Grullón (“Desde un hosco silencio”), Carmen Natalia Martínez (“Oda heroica a las Mirabal”), Juan Sánchez Lamouth (“Elegía en memoria de las hermanas Mirabal”) y Tomás Castro (“Las trenas de la entereza”), entre otros. “Elegía en memoria de las hermanas Mirabal”.

A continuación, transcribimos la hermosa pieza épica de Sánchez Lamouth, contenida en su libro El pueblo y la sangre (1963):

Cayeron tres estrellas detrás de la montaña

con un ramo de Patria entre las manos,

hoy se abren todos los corazones para sentir la flor de sus recuerdos.

Oh, innumerable forma de la muerte,

mejor hubiera sido en vez de la masacre

que ese antillano mar hubiese hundido este poco de América.

Silencio, escuchemos la sangre como baja tocando

el cuerpo de los muertos,

Minerva, María Teresa y Patria supieron perfumar nuestra bandera.

Llanto y luz a las modernas combatientes,

llanto y luz en las orillas de los ríos,

llanto y luz mirando los tractores que desentierran

mártires bajo las hojas secas.

Veo desde la zona agrícola caer el verde jugo,

veo allende los límites del cielo bajar dolor al semillero

humano del barranco.

¡Oh, vórtice de sacrificio!

¡Oh temblor de la carne que ve fugarse el alma!

¡Que hermoso su holocausto para echarle las bases a la nueva República!

La jornada fue allí y allí la muerte profanó el bienestar cordillerano.

Casi en gigante voz quisiera hablarle al mundo de este crimen,

para que hasta la tierra se pusiera de duelo,

para que el corazón se interesase por ese poco gris de la hora grave,

para que el pájaro y la flor le dolieran más al arte

cuando se empieza a hablar de los sepulcros;

ya pasado el banquete de la sangre, Minerva, María Teresa y Patria

continuaron en espíritu luchando por la Patria verdadera.

Allí está la fogata del pueblo,

ya crecerá el futuro nuevamente perfecto;

el coro de los mártires aún esperan las notas del clarín justiciero;

pregunté muchas veces por sus sueños natales,

pregunté muchas veces cómo verían sus ojos el tiempo de la sangre,

hoy tres ramas de laurel aroman el silencio de las inmolaciones,

tres banderas adornan el baluarte del tiempo,

tres antorchas alumbran el dolor de la Patria.

Avancemos, ellas no se detuvieron cuando los años decían

incendio, sangre, muerte.

Oh, sitio del martirio. Horeb de salvación de nuestra historia.

No cayeron,

ascendieron a las razones blancas del perfume, al solar de los Héroes,

no se puede dudar que en aquel momento,

dolor tuvieron todas las aldeas.

Inmoladas muchachas, dormid en paz,

ya desde su sangre florecerá la patria verdadera,

se encenderá la llama verdadera,

veremos los caminos verdaderos;

¡üh, ignominia y dolor en la República

donde las Mirabal fueron estrellas!

La sangre de la Patria está junto a la sangre de las muchachas-héroes,

frente a los campos, los campanarios, los arco iris y las enredaderas.

¡Qué descuelguen sus trinos los ramajes

y de repente el mar se torne hoguera!

repudiando este crimen que no cabe en la historia

y ha llenado de luto los caminos de América.

De Aída Cartagena Portalatín, “Elegía VI”, texto contenido en su poema La tierra escrita: elegías (1967):

Era noche de noviembre

Allá arriba en la montaña

Por un camino al abismo

El Tirano de la Muerte

Seguía a las tres hermanas

Junto a dulce claro arroyo

Con olor junco y musgo

Sombras, fantasmas, desvelos

Sin luz en aquel silencio

Fueron inmoladas ellas

Sin socorro, sin defensa

Cayeron las tres hermanas

Para levantarse luego

En un caballo de hierro

Viajó esa noche la muerte

El jinete era el Tirano

¡Música, tambor, bandera!

¡No muere la libertad!

Levantadas para siempre

Cayeron mártires Patria, Minerva, María Teresa!

Y del Poeta Nacional de la República Dominicana, Pedro Mir, el emblemático poema “Amén de mariposas”, publicado en 1969:

Primer tiempo

1

Cuando supe que habían caído las tres hermanas

Mirabal

me dije:

la sociedad establecida ha muerto.

(Lapislázuli a cuento de todo emblema ruidoso

mentís en A referido a un imperio en agonía

y cuanto ha sido conocido desde entonces

me dije

y cuanto ha sido comprendido desde entonces

me dije

es que la sociedad establecida ha muerto)

Comprendí

que muchas unidades navales alrededor del mundo

inician su naufragio

en medio de la espuma

pensadora

y que grandes ejércitos reconocidos en el planeta

comienzan a derramarse

en el regazo de la duda

pesarosa.

Es que

hay columnas de mármol impetuoso no rendidas al

tiempo

y pirámides absolutas erigidas sobre las civilizaciones

que no pueden resistir la muerte de ciertas mariposas

2

Cuando supe que tres de los espejos de la sociedad

tres respetos del brazo y orgullo de los hombres

tres y entonces madres

y comienzo del día

habían caído

asesinadas

¡oh, asesinadas!

a pesar de sus telares en sonrisa

a pesar de sus abriles en riachuelo

a pesar de sus neblinas en reposo

(y todo el día lleno de grandes ojos abiertos)

roto el cráneo

despedazado el vientre

partida la plegaria

¡oh, asesinadas!

comprendí que el asesinato como bestia incendiada

por la cola

no se detendría ya

ante ninguna puerta de concordia

ante ninguna persiana de ternura

ante ningún dintel ni balaustrada

ni ante paredes

ni ante rendijas

ni ante el paroxismo

de los progenitores iniciales

porque a partir de entonces el plomo perdió su rumbo

y el sentido su rango

y sólo quedaba en pie

la Humanidad

emplazada a durar sobre este punto

escandaloso

de la inmensidad

del Universo

Supe entonces que el asesinato ocupaba el lugar

del pensamiento

que en la luz de la casa

comenzaba a aclimatarse

el puerco cimarrón

y la araña peluda

que la lechuza se instalaba en la escuela

que en los parques infantiles

Se aposentaba el hurón

y el tiburón en las fuentes

y engranaje y puñal

y muñón y muleta

en los copos de la cuna

o que empezaba entonces la época rotunda

del bien y del mal

desnudos

frente a frente

conminados a una sola

implacable definitiva

decidida victoria

muerte a muerte

¡Oh asesinadas!

No era una vez

porque no puedo contar la historia de los hombres

que cayeron en Maimón

y Estero Hondo

a unos pocos disparos de Constanza

en el mismo corazón del año de 1959

puesto que todo el mundo sabe que somos el silencio

aun en horas de infortunio

No era una vez porque no puedo contar la historia

de este viejo país del que brotó la América Latina

puesto que todo el mundo sabe que brotó de sus

vértebras

en una noche metálica denominada

silencio

de una vértebra llamada Esclavitud

de otra vértebra llamada Encomienda

de otra vértebra llamada Ingenio

y que de una gran vértebra dorsal le descendió

completa

la Doctrina de Monroe

No contaré esta historia porque era una vez no

la primera

que los hombres caían como caen los hombres

con un gesto de fecundidad

para dotar de purísima sangre los músculos de la

tierra.

La espada tiene una espiga

La espiga tiene una espera

La espera tiene una sangre

que invade a la verdadera

que invade al cañaveral

litoral y cordillera,

a todos se nos parece

de perfil en la bandera

la espiga tiene una espada

la espada una calavera.

3

Pero un día se supo que tres veces el crepúsculo

veces el equilibrio de la maternidad

tres la continuación de nuestro territorio

sobre la superficie de los niños adyacentes

reconocidas las tres en la movida fiebre

de los regazos y los biberones

protegidas las tres por la andadura

de su maternidad navegadora

navegable

por el espejo de su matrimonio

por la certeza de su vecindario

por la armonía de su crecimiento

y su triple escuela de amparo

habían caído en un mismo silencio asesinadas

y eran las tres hermanas Mirabal

¡oh asesinadas!

entonces se supo que ya no quedaba más

que dentro de los cañones había pavor

que la pólvora tenía miedo

que el estampido sudaba espanto

y el plomo lividez

y que entrábanos de lleno en la agonía de una edad

que esto era el desenlace de La Era

Cristiana

4

¡Oh dormidas!

¡oh delicadas!

qué injuria de meditar.

El mes de noviembre descendía sobre los hombros

como los árboles aún debajo de la noche y aún

dando

sombra.

¡Oh eternas!

El péndulo palpitaba las horas del municipio

y el pequeño reloj destilaba en silencio gota a gota

veinticinco visiones de un día llamado de noviembre.

Pero aún no era el fin

¡oh dormidas! aún no era el fin

aún no era el fin

Segundo tiempo

1

Cuando supe que una pequeña inflamación del suelo

en el Cementerio de Arlington

se cubría de flores y manojos de lágrimas

con insistencia de pabellones y caballos nocturnos

alrededor de un toque de afligida trompeta

cuando todo periódico se abría en esas páginas

cuando se hicieran rojas todas las rosas amarillas

en Dallas

Texas

me dije

cómo era presidencial

el nuevo mes de noviembre

ya millones de acres tocaron lo imposible

ya millones de acres ya millones de estatuas ya

millones

de muros de columnas y de máquinas

comprendieron de súbito

que el asesinato

no ha sido

ni un fragmento de minuto

calculado solamente para las cabezas semicoloniales

y sustantivas

de las tres hermanas Mirabal

sino

que este inédito estilo de la muerte

producto de las manos de los hombres

de manos de hermanos

(para todo el siglo)

muerte sana y artesana

(para todo el mundo)

provista de catálogo

(para todo el tiempo)

de número de serie oserial number

y venida de fuera o made in u.s.a.

fría inalterable desdeñosa desde arriba desde

entonces

esta muerte

esta muerte

esta muerte

asume contenido universal

forzosamente adscrita a la condición

del ser humano

en cuyo espectro solar figuran todas las fórmulas

personales

y todas las instancias puras

del individuo

tal

como va por la calle

como habitante de la ciudad con todo su derecho

como

continuador esencial del índice de población o séase

representante manufacturero indiferente agente de

seguros repartidor de leche asalariado guarda

campestre administrador o sabio o poeta o portador

de una botella de entusiasmo etílico donde están

convocadas todas las palabras

ciclamen platabanda metempsícosis

canícula claudia clavicémbalo

cartulario venático vejiga

trepa caterva mequetrefe

primicia verdulero postulante

palabras todas sustitutivas

palabras pronunciables

en lugar de presuntas actitudes

y todas las maldiciones y protestas

y las posiciones geométricas igual

que la rotura del sentido igual

que la rotura de una biela igual

que el desgarrón de la barriga igual

mente todo desquiciado y rom

pido todo maligno y amargo

todo reducido a sombra

y nadidad y oscuridad

y estadidad

palabras mentirosas llenas

de contenido impronunciable

y desechos del organismo

de cualquier muchacha igual

que de cualquier cachero igual

que el choque de la portezuela

del catafalco igual

fue esta universal investidura de la que no está exento

nadie nadie

ni yo

ni tú

ni nosotros ni ellos ni nadie

podridamente nadie

nadie

desde el mismo momento en que fueron golpeadas

ciertamente

profesionalmente

maquinalmente

tres de las hermanas Mitabal

hasta llegar

en punto

exactamente

al

fin fin fin

de la Era

Cristiana

(Oigamos

oigamos

esto retumba en el

más

absoluto silencio

muchas unidades navales en todos los océanos inician

su hundimiento después

de deglutir los archipiélagos

de miel envenenada

grandes ejércitos destacados en la entrada del mundo

comienzan a reintegrarse

a sus viejos orígenes

de sudor y clamor

en el seno de masas

populares

en el más

en el más categórico y el más

absoluto

silencio)

Porque

hay columnas de mármol impetuoso no rendidas al tiempo

y pirámides absolutas erigidas sobre las civi1izaciones

que no pueden resistir la muerte de ciertas mariposas

y calles enteras de urbes imperiales llenas de

transeúntes

sostenidas desde la base por tirantes y cuerdas de

armonía

de padre a hija de joven a jovenzuela de escultor a

modelo

y artilleros atormentados por la duda bajo el cráneo

cuyas miradas vuelan millares de leguas sobre el

horizonte

para alcanzar un rostro flotante más allá de los mares

y camioneros rubios de grandes ojos azules

obviamente veloces

que son los que dibujan o trazan las grandes

carreteras

y transportan la grasa que engendra las bombas

nucleares

Y portaviones nuevos de planchas adineradas

invencibles

insospechablemente unidos al rumbo del acero y del

petróleo

y gigantes de miedo y fronteras de radar y divisiones

aéreas

y artefactos electrónicos y máquinas infernales

dirigidas

de la tierra hacia el mar y del cielo a la tierra y

viceversa

que no pueden

resistir

la muerte

de ciertas

mariposas

porque la vida entera se sostiene sobre un eje de

sangre

y hay pirámides muertas sobre el suelo que

humillaron

porque el asesinato tiene que respetar si quiere ser

respetado

y las grandes imperios deben medir sus pasos

respetuosos

porque lo necesariamente débil es lo necesariamente

fuerte

cuando la sociedad establecida muere por los cuatro

costados

cuando hay una hora en los relojes antiguos y los

modernos

que anuncia que los más grandes imperios dcl planeta

no pueden resistir la muerte muerte

de ciertas ciertas

debilidades amén

de mariposas

En esa antología es reproducido el artículo “Las hermanas Mirabal fueron asesinadas a palos en un cañaveral” de Emma Tavárez Justo, publicado el 25 de noviembre de 1974 en la revista ¡Ahora! Emma, cuñada de Minerva, describe el abominable crimen así: “Atadas, lucharon desesperadamente forcejeando con los hombres sin rostros que las sujetaban. Los golpes caían brutales, acercándolas segundo a segundo a la muerte; sangre tibia y silenciosa corría empapando sus ropas y desprendiéndose lentamente mojaba la tierra del cañaveral. Quedaron inconscientes. Fueron llevadas al jeep y lanzadas al precipicio”.

Textos de narrativa breve cuya temática es el asesinato de las Mirabal son: Un viaje hacia la muerte (2007), de Aglae Echavarría; Las maripositas Mirabal (2007), de Johanna Goede; y Minerva Mirabal. La Mariposa (2010), de Farid Kury. Dos obras dramáticas publicadas en volumen y referidas a ese hecho: ¡Yo soy Minerva! Confesiones más allá´ de la vida y la muerte (2003), de Mu-Kien Sang Ben; y Minerva y Manolo: amor y lucha (2005), de Dinorah Coronado. Ambos dramas fueron representados en 2006.

La pieza teatral Las huellas de las Mariposas fue representada el martes 30 de noviembre de 2010 en el Aula Magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), bajo la producción y dirección del dramaturgo Juan María Almonte como parte del programa de actividades conmemorativas del 50 aniversario de la triste efeméride.

En el 2020 Etzel Báez da a la luz una novedosa historia dramatizada y gráfica (con la técnica del comic) en torno a ese funesto acontecimiento, en el que también la vida el chofer Rufino de la Cruz: El crimen de las hermanas Mirabal y Rufino de la Cruz. La obra está ilustrada por Abel Raimundo y fue publicada con el patrocinio del Archivo General de la Nación. El autor contó con la asesoría de la investigadora Carmen Durán.

Las Mirabal en la historiografía

A partir de la década de los 70 del siglo XX comienzan a ver la luz pública obras de carácter histórico cuyo tema exclusivo es el del crimen contra las hermanas Mirabal: Las Mirabal (1976), de Ramón Alberto Ferreras; Minerva Mirabal: Historia de una heroína (1982), de William Galván; Tres heroínas y un tirano. La historia verídica de las Hermanas Mirabal y su asesinato por Rafael Leonidas Trujillo (1996), de Miguel Aquino García; Las heroínas de Salcedo en un Ojo de Agua (1997) de Alcibíades Cruz González; y Minerva Mirabal: la revolucionaria (2000), de Roberto Cassá.

Un hecho bibliográfico importante, cerrando ese siglo, es el siguiente: en el año 2000 es editada, bajo el auspicio del Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia, la tesis de grado de Minerva Mirabal: Principio de la irretroactividad de las leyes y la jurisprudencia dominicana. La segunda en edad de las tres hermanas Mirabal asesinadas obtuvo en 1957 el título de Doctora en Derecho por la Universidad de Santo Domingo, graduándose Summa Cum Laude. A esta tesis se refiere el doctor Luis Scheker Ortiz en su artículo “De la reelección y la irretroactividad de las leyes” (Revista [A]hora, 15 de julio de 2002): “Por su contenido, su exposición metodológica, su desarrollo y sus conclusiones, mereció la calificación de sobresaliente, habiendo sido el jurado examinador integrado por tres notables juristas”.

En lo que va del siglo XXI han visto la luz pública ―hasta donde sabemos― los siguientes títulos: Asesinato de las hermanas Mirabal y ajusticiamiento de Trujillo (2003), de Etzel Báez; Heroínas nacionales: María Trinidad Sánchez, Salomé Ureña y Minerva Mirabal (2007), de Roberto Cassá; Vivas en su jardín. Memorias (2009), de Dedé Mirabal, única hermana viva de las heroicas muchachas de Salcedo; Juicio a los asesinos de las hermanas Mirabal (2011, edición de Franklin J. Franco); y Las heroínas no callan (2012), de Wendy Santana.

Ahora bien, de manera episódica o tangencial el tema de las tres hermanas Mirabal asesinadas es tocado ―en libros y en enjundiosos artículos― por diversos investigadores: Franklin J. Franco Pichardo, Juan Daniel Balcácer, Emilio Cordero Michel, Bernardo Vega, Euclides Gutiérrez Félix, José Luis Sáez, Lauro Capdevila, Frank Moya Pons, Juan José Ayuso, Jaime de Jesús Domínguez, Mu-kien Adriana Sang Ben, Víctor Grimaldi y Juan Francisco Martínez Almánzar y otros. El lector interesado en saber el modo en que cada uno de estos autores trata el tema del asesinato de las hermanas Mirabal puede consultar el capítulo “Presencia de las hermanas Mirabal en la bibliografía nacional”, contenido en mi libro En torno a la literatura dominicana: apuntes literarios, bibliográficos y culturales (2013).

Finalmente

El horrendo crimen del que fueron víctimas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal consternó a la sociedad dominicana de entonces, concitando, a la vez, el repudio internacional y siendo motivo para que, 39 años después, la UNESCO declarara el 25 de noviembre “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, decisión contenida en la Resolución 50-134, de fecha 17 de diciembre de 1999, emitida por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El próximo sábado 25 de noviembre del año en curso, al cumplirse el 63 aniversario de ese abominable acontecimiento del asesinado de las hermanas Mirabal, todos los dominicanos deberíamos rendirle tributo a la memoria de esas tres Heroínas Nacionales y reflexionar sobre lo peligroso y vergonzoso que sería para la nación dominicana el resurgimiento de un régimen que ultrajó, durante 31 años, la dignidad del pueblo dominicano.

Por Miguel Collado