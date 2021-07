El artista Wyclef Jean lamenta “situación caótica” de Haití

EL NUEVO DIARIO, EE.UU.- El artista haitiano Wycleaf Jean, quien en 2010 grabó junto a la cantante colombiana Shakira el éxito “Hips don’t lie”, exportando su talento a aguas internacionales, reaccionó a la crisis sociopolítica que vive Haití, agravada ayer miércoles tras el asesinato del presidente de la vecina nación, Jovenel Moïse.

A través de su cuenta de Twitter, el cantante condenó la “situación caótica” que vive Haití y se solidarizó con sus hermanos haitianos “que son víctimas de hechos violentos”.

“Entristecido por los dramáticos acontecimientos diarios en Haití. El asesinato de @moisejovenel ¡Es un ataque a la institución de la presidencia y es una tragedia! Mis oraciones con su familia y mis hermanos y hermanas haitianos que son las víctimas diarias de esta situación caótica”, escribió en su tuit.

Saddened by the dramatic daily events in Haiti. The assassination of @moisejovenel is an attack on the institution of the presidency & is a tragedy! My prayers r with his family & 4 my Haitian brothers & sisters who are the daily victims of this chaotic situation.

— Wyclef Jean (@wyclef) July 7, 2021