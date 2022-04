El artista puertorriqueño Hermes Croatto lanza el tema “Isla de tus Ojos”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SAN JUAN.- El artista puertorriqueño Hermes Croatto lanzó el tema “Isla de tus Ojos”, canción de amor dedicada a su esposa, Viviana Santana, un tema lleno de energía en el que hay ritmos folclóricos tradicionales y contemporáneos, según un comunicado divulgado este lunes.

El artista confesó que nunca había pensado en hacer una canción de amor, porque no se considera un romántico, pero que estando en el estudio con Eduardo Cabra este le lanzó el reto de que hiciera una canción inspirada en la relación con su esposa.

“Cuando Eduardo me lanzó el reto y decidí hacerlo no tenía idea de por dónde comenzar, pero sí sabía que la canción no podía ser la típica romántica corta venas porque ese no soy yo. No podía ser nada cliché porque no sería nosotros,” confesó el artista.

Para hacer la canción, Croatto se inspiró en lo que fue aquel primer encuentro con su esposa donde a pesar de solo tener 15 años, supo que estaba perdidamente enamorado de ella y era el amor de su vida.

En la canción, el artista compara a modo de fantasía narrativa el rostro de su esposa con un archipiélago de donde proviene el sol.

“La canción resume todo ese sentimiento que se vive cuando conoces a esa persona que de primera te deja flechado y quieres conocer más”, explicó.

El video musical dirigido por David Norris, presenta una pareja de jóvenes conociéndose en la playa y muestra lo que es el principio de esa relación.

Para representar a su esposa, Croatto utilizó a su sobrina Clara Croatto.

“Siempre tuve la idea de cómo y dónde quería hacer el video y cuando estuve en el proceso de buscar quiénes nos representarían rápido pensé en Clara”, destacó.

En cuanto al escenario del video, este fue grabado en la playa de Piñones, en el municipio de Loíza, vecino a San Juan.

