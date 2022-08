El artista Manny Manuel debutará como actor en un musical

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SAN JUAN.- El cantante puertorriqueño Manny Manuel debutará como actor en octubre próximo en la pieza teatral “La Guagua Aérea, El musical”, sacada de la novela del escritor Luis Rafael Sánchez, informó este lunes la producción de la obra escénica.

“La Guagua Aérea, El Musical”, que aborda el tema de la emigración boricua a Estados Unidos durante la década de 1960, la presentará la compañía Gíbaro de Puerto Rico en el Centro de Bellas Artes de Santurce (San Juan) a partir del 22 de octubre.

“El Rey de Corazones”, mote de Manny Manuel, tendrá la encomienda de interpretar un personaje antagónico: un hombre de negocios, que al dominar el inglés, se avergüenza de ser puertorriqueño, según se explicó en un comunicado de prensa.

“Definitivamente, se juntaron los elementos perfectos para aceptarlo. Es un sueño por cumplirse y estoy seguro que puedo caracterizar a una persona diferente a mí. Confieso que tengo el mismo sentimiento, la misma ilusión que un día experimenté cuando dije, voy a subir a un escenario y voy a cantar”, dijo el artista.

“Jamás pensé que mi primer musical será sobre una película que vengo mirando hace muchos años. La primera vez que salió, la vi y luego he disfrutado de ella varias veces; conocí de los personajes originales”, agregó sobre el filme de1993 basado en la novela, dirigido por Luis Molina Casanova.

El intérprete de éxitos como “Si una vez” y “Sé que vas a llorar” indicó que se identifica con la historia de la novela, porque la primera vez que viajó de Puerto Rico a República Dominicana, rememoró en su mente esa travesía de la película.

Fue la directora escénica del proyecto, Aidita Encarnación, quien le ofreció el papel a Manny Manuel.

“Esto será una gran escuela, un aprendizaje más que se añade a mi carrera. Como persona y artista que ha pasado tantas situaciones públicas, tiene mucho valor”, resaltó el artista.

“Como artista es una página más, es poder diversificarme. ¡Qué me vean en otra faceta! Ya no soy solamente un cantante. Ahora me puedo expresar a través del arte en otra faceta. ¡Es un crecimiento!”, abundó.

Otros artistas que participarán de la pieza son los también cantantes Gisselle Ortiz, Michelle Brava, Rafael José y Christian Laguna, así como los actores Norwill Fragoso, Gerardo Ortiz, Tita Guerrero, Wanda Sais y Magali Carrasquillo.

Relacionado