El arte de tratar a los demás

Siempre he creído que la grandeza de las personas, tanto profesional como socialmente, se define y se refuerza por su capacidad de tratarse con los demás. Tengo la certeza de que nos volvemos más grandes cuando aprendemos a separar nuestros criterios personales sobre la gente y logramos apreciar el verdadero valor de cada ser humano.

Esto es importante porque muy frecuentemente escuchamos decir “no me gusta trabajar con personas que no me caen bien” o “yo no soy hipócrita, no puedo compartir con quien me cae mal”. Está claro que aquí lo que está jugando el papel protagónico es el ego, el “yo soy”, y la errónea creencia de que tenemos la verdad absoluta.

A todos puede pasarnos, pero ante este escenario mi estrategia siempre ha sido identificar lo que puedo aprender de esas personas que “no son mi estilo”, o lo que ellas me están contando sobre mí misma.

Esto se aplica también a nivel laboral, pues en el trabajo debemos desarrollar la suficiente inteligencia como para neutralizar lo que entendemos que son nuestros estándares de relacionamiento y no permitir que las diferencias nos separen de los demás con quienes formamos un equipo. Si somos profesionales debemos demostrarlo hasta en como lidiamos con perfiles que nos reten, no basta con tener un título universitario.

En esa misma línea, estoy convencida de que todos tenemos la capacidad de conducirnos con humildad y reforzar la idea de que siempre hay algo que aprender de los demás, independientemente de si existe empatía o no. Se trata de dar el paso para entender que en el mundo hay de todo y qué bueno, porque sería muy aburrido si la gente no tuviera sus matices.

Si esto no funciona, repite en tu mente “deja la película y acepta que cada quien viene con lo suyo”. Acto seguido, vas y te sientas con esa persona que “te cae mal” y te das la oportunidad de ir más allá de tu forma de ver las cosas para descubrir aprendizajes valiosos y edificantes en una sola conversación. Solo tienes que prestar atención.

Como nota final, te reitero que ser educado y humano con los otros, aunque no sean tus amigos, no es hipocresía. De hecho, ser respetuoso de la esencia y el ser que son las demás personas es una actitud que nos aleja de caer en una honestidad ignorante que no nos permite empatizar y más bien nos lleva a creernos dioses de una falsa verdad absoluta. Déjele eso a otro, usted vino a ser luz para sí mismo y quienes le rodean.

Y recuerde, con respeto y cordialidad, todo se va a ver más bonito.

Escrito por Ana Gabriela Rodríguez

