El Art 345 del Código Penal

El Artículo 345 del Código Penal, modificado por la Ley No. 24-97, del 28 de Enero del 1997, GO No. 9945, es uno de los artículos cuya división o segmentación en las respectivas partes que corresponden a respectivas previsiones de actos punibles específicos, aunque aparentemente fácil de realizar dicha división o segmentación con sus respectivos elementos constitutivos en realidad no es tan fácil.

Dicho Artículo 345 está colocado bajo un “PARRAFO I.- DE LOS ATENTADOS A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. ATENTADOS A LA FILIACION“ colocado en una “SECCION 6ta. “ relativa a “Atentados a los niños, niñas y adolescentes: Secuestros, traslados, ocultación, y abandono de niños, niñas y adolescentes. Abandono de familia. Atentados al ejercicio de la autoridad del padre y de la madre. Atentados a la filiación, infracción a las leyes sobre las inhumaciones“; y dispone:

“Art. 345.- (Modificado por la Ley No. 24-97, del 28 de Enero del 1997, GO No. 9945). Los culpables de sustracción, ocultación o supresión de niños y niñas, los que sustituyan un niño o niña con otro, y los que supongan el nacimiento de un niño en una mujer que no hubiere dado a luz, serán castigados con penas de cinco a diez años de reclusión y multa de quinientos a cinco mil pesos. Si se probare que el niño o niña no estaba vivo, la pena será de seis meses a un año de prisión. Se impondrá la pena de prisión correccional a los que, teniendo a su cargo la crianza de un niño, niña o adolescente, no lo presentaren a las personas que tengan derecho para reclamarlo(a). Todo sin perjuicio de lo dispuesto por los Artículos 194 a 196; 211 a 223 del Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley No. 14-94).“

Para fines del desmembramiento de cada uno de los tipos penales especiales respectivamente contenidos en dicho Artículo 345 nos encontramos con las siguientes figuras jurídico-penales y sus respectivos elementos constitutivos; a saber:

Atentados a niños, niñas y adolescentes:

Atentados a la filiación:

A: Crimen de sustraer un niño:

Previsión legal: Artículo 345

Elementos constitutivos:

1.- El acto material de sustracción de un niño o de una niña.

2.- Que dicha sustracción se produzca tras una mujer haberlo(a) dado a luz.

3.- Llevarse al niño o niña fuera del ámbito de control de dicha madre, del conviviente, familiares o personal que ayudó al parto sobre el niño o niña recién parido.

4.- La intención.

Penalidad: 5 a 10 años de Reclusión y multa de 500 a 5,000 pesos. Y si se probare que el niño o niña no estaba vivo la pena será de 6 meses a 1 año de prisión correccional.

B: Crimen de ocultar un niño:

1.- El acto material de ocultar o esconder.

2.- Que lo ocultado sea un niño o una niña.

3.- Que dicho ocultamiento o dicha escondida se haga para que su padre o madre o quien deba ejercer su autoridad sobre él(la) no le puedan encontrar.

4.- Que dicha ocultación se haya realizado sin el consentimiento del padre o de la madre o de quien deba ejercer su autoridad sobre él(la).

5.- Que el objetivo perseguido con dicha ocultación sea cortar el vínculo de filiación entre el niño o niña y sus padres.

6.- La intención.

Penalidad: 5 a 10 años de Reclusión y multa de 500 a 5,000 pesos. Y si se probare que el niño o niña no estaba vivo la pena será de 6 meses a 1 año de prisión correccional.

C: Crimen de suprimir un niño:

1.- El acto material de supresión de un niño o de una niña.

2.- Que esa supresión se realice declarando al niño o a la niña ante el Oficial del Estado Civil como si fuese hijo(a) de una persona cuando en realidad lo es de otra persona.

3.- Que el Oficial del Estado Civil levante el Acta de Nacimiento correspondiente.

4.- La intención.

Penalidad: 5 a 10 años de Reclusión y multa de 500 a 5,000 pesos. Y si se probare que el niño o niña no estaba vivo la pena será de 6 meses a 1 año de prisión correccional.

D: Crimen de substituir un niño con otro:

1.- El acto material de substituir, es decir, de realizar un cambio.

2.- Que lo cambiado o substituido sea un niño por otro niño o una niña por otra niña o un niño por una niña o una niña por un niño.

3.- Que dicha substitución o cambio se produzca a raíz del nacimiento del niño o niña substituido o poco después de dicho nacimiento.

4.- La intención.

Penalidad: 5 a 10 años de Reclusión y multa de 500 a 5,000 pesos. Y si se probare que el niño o niña no estaba vivo la pena será de 6 meses a 1 año de prisión correccional.

E: Crimen de suponer el nacimiento de un niño:

1.- El acto material de declararle al Oficial del Estado Civil que una mujer dio a luz, es decir, que parió un niño o una niña.

2.- La falsedad de dicho hecho de que dicha mujer pariera niño alguno o niña alguna.

3.- Que el Oficial del Estado Civil levante el Acta de Nacimiento correspondiente.

4.- La intención.

Penalidad: 5 a 10 años de Reclusión y multa de 500 a 5,000 pesos.

F: Delito de no presentar un niño:

1.- Que una persona tenga a su cargo la crianza de un niño o de una niña o de una persona adolescente.

2.- Que una persona con derecho a reclamar dicho niño o niña o adolescente lo reclame.

3.- Que no obstante dicha reclamación la persona criadora no lo presente.

4.- La intención.

Penalidad: Prisión correccional de 6 días a 1 mes. Todo sin perjuicio de lo dispuesto por el Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

Por Lic. Gregory Castellanos Ruano