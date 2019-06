El argentino Grillo y el mexicano Ortiz destacan en el US Open

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, Pebble Beach.- El golfista argentino Emiliano Grillo y el mexicano Carlos Ortiz han comenzado destacados entre los siete latinoamericanos que participan esta semana en el Abierto de Estados Unidos, en el centenario recorrido de Pebble Beach, a orillas del Pacífico californiano.

“Me dejé un par de golpes en un par de hoyos, el 6 y el 7. Está cada vez más cerca. No estoy cómodo al 100 por ciento, pero va mejorando cada día”, dijo a Efe Grillo, que ha terminado con -3, a tan solo dos golpes de los líderes provisionales, los estadounidenses Rickie Fowler y Xander Schauffele, y el sudafricano Louis Oosthuizen.

Carlos Ortiz también ha comenzado su segundo US Open bajo el par con -1.

“Estoy contento con la ronda. Jugué un golf muy estratégico, aunque creo que podía haber jugado un poco más agresivo”, dijo a Efe el golfista de Guadalajara.

“Vamos a ver cómo va reaccionando el juego conforme se pongan duros los ‘greenes’ y lo vayamos sintiendo poco a poco”, dijo Ortiz acerca de las condiciones durante las próximas tres jornadas.

Su compatriota Abraham Ancer, que disputa esta semana su tercer grande, ha comenzado su ronda con mal pie, pero ha logrado enderezar el rumbo.

“Ir tres arriba en los primeros dos hoyos no es el comienzo que quieres en un US Open, pero tienes que tener mucha paciencia, van a haber partes de la ronda que se van a poner difíciles”, dijo a Efe Ancer.

El costarricense Luis Gagne también repite participación en el Abierto de Estados Unidos, en el que el año pasado terminó empatado como mejor aficionado con el estadounidense Matt Parziale.

“Ha sido una buena ronda. He hecho cinco ‘birdies’, pero también cinco ‘bogeys’. He cometido un par de errores, pero nada que no pueda arreglar”, dijo a Efe Gagne, que se estrena como profesional en Pebble Beach.

El venezolano Jhonattan Vegas no ha logrado mantenerse por debajo del par y ha terminado con +1.

“Ha sido una ronda en general buena. He cometido un par de errores garrafales en el 14 y el 15, pero a parte de eso le pegué sólido”, dijo el golfista de Maturín.

“En este tipo de torneos hay que saber tener paciencia y saber que las condiciones te van a poner a prueba”, agregó Vegas, que ya acumula una docena de grandes disputados.

El chileno Guillermo Pereira, que iba +3 en sus primeros hoyos, y el argentino Julián Etulain han tenido más dificultades.

“No es buena semana para andar fallando del ‘tee’ y ahí tuve que pagar las consecuencias”, dijo a Efe Etulain, que ha terminado la primera ronda de su primer major con +5.

Otro argentino en Pebble Beach, José Luis Campra, el ‘caddie’ del estadounidense Scott Piercy, que ha terminado con -4, a un solo golpe de los líderes, tiene una recomendación para el resto del US Open: “La clave está en la experiencia, saber esperar y saber dónde tirar hace la diferencia”.

Anuncios

Relacionado