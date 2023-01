El apoyo a Liam Hendriks se sigue manifestando en las Grandes Ligas

EL NUEVO DIARIO, CHICAGO — Jameson Taillon estaba parado en la primera base en la cuarta entrada de la derrota de los Piratas por 8-2 ante los Cachorros el 7 de septiembre de 2017, después de conectar un sencillo contra el abridor de los Cachorros Jon Lester en el PNC Park, cuando el primera base de los Cachorros Anthony Rizzo anotó una observación que conduce a uno de los “momentos más geniales de la carrera” del titular diestro.

“Esto fue antes de que jugara con Rizzo y lo conociera”, dijo Taillon durante su aparición en la Convención de los Cachorros el pasado fin de semana en el Sheraton Grand Hotel en el centro de Chicago. “Rizzo da un paso atrás y dice: ‘Oye, hombre, esto es genial’. Yo estaba como, ‘¿Que estoy en primera base?’

“Él estaba como, ‘No, amigo. Lester, tú y yo, tres sobrevivientes de cáncer aquí mismo. Me da escalofríos pensar en eso”.

Taillon, quien se unió a los Cachorros a través de un contrato de agente libre por cuatro años y $68 millones, compartió esta historia cuando se le preguntó sobre el cerrador de los Medias Blancas , Liam Hendriks , quien anunció el 8 de enero que le habían diagnosticado linfoma no Hodgkin . Hendriks recibió apoyo instantáneo de los equipos de la MLB a través de sus respectivas cuentas de redes sociales y de jugadores de todo el juego.

Eso incluye al relevista de los Cachorros Codi Heuer y al jugador de cuadro Nick Madrigal , quienes fueron compañeros de equipo de los Medias Blancas con Hendriks antes de que el dúo fuera cambiado a los Cachorros por el relevista Craig Kimbrel el 30 de julio de 2021. Madrigal elogió lo bueno que ha sido Hendriks dentro y fuera del campo. , al tiempo que elogió a su esposa, Kristi, por su amistad con Madrigal y su novia.

“Hemos tenido cenas con ellos fuera de temporada, y definitivamente están en nuestras oraciones todas las noches”, dijo Madrigal. “Él es tan fuerte como parece. Algo como esto no lo va a derribar en absoluto.

“Estoy seguro de que está de buen humor. Sé que mucha gente lo apoya, no solo en el lado sur sino también en el lado norte y en todo el béisbol. Publicó algo el otro día y había tanta gente comentando de todo el país”.

Heuer fue ascendido al bullpen de los Medias Blancas durante la temporada 2020, que fue acortada por la pandemia de COVID-19, y trabajó con la guía veterana de Hendriks en el 2021.

“Todos los días, trae la energía. Nunca estuvo triste. Eso es lo que me llamó la atención”, dijo Heuer. “Cuando salió en la quinta entrada al bullpen, siempre traía una gran energía. Eso es todo lo que realmente puedes pedir.

“Estaba tratando de meterme debajo de su ala tanto como fuera posible. Es un gran tipo, y lo acepta mucho. Traté de aprender de él todo lo posible, y todavía lo hago. Siempre está tratando de ayudar a los chicos nuevos a sentir lo que sienten. Es muy desinteresado. Amo a Big Liam y espero que le vaya bien”.

A principios de mayo de 2017, Taillon fue diagnosticado con cáncer testicular. Regresó a lanzar contra los Rockies el 12 de junio, cinco semanas después de la cirugía para extirparle el testículo izquierdo. Taillon habló el viernes de compañeros de equipo que vestían camisetas y muñequeras con su nombre después de su diagnóstico y cómo Chad Bettis de los Rockies , quien también recibió tratamiento por cáncer testicular, se acercó a él en ese momento.

La fraternidad del béisbol es competitiva pero fuerte, y Taillon quiere hacer lo mismo por Hendriks, aunque en realidad no se conocen muy bien.

“Solo lo conozco de, como, jugar a atrapar, y él es largo lanzando 500 pies. Definitivamente no lo conozco, pero me gustaría hablar con él con seguridad”, dijo Taillon. “Recibí un buen consejo de Chad Bettis, y el consejo fue que no hay un libro de jugadas para esto. Si quieres alejarte y escapar, tienes más que derecho a hacerlo.

“Si quieres jugar a atrapar el día después de recibir tratamiento y hacerte un análisis de sangre y todo eso, adelante y hazlo. Así que no hay libro de jugadas, ni guión, todos son diferentes. Tuve cáncer testicular, lo detectamos temprano. Pude regresar bastante rápido. Mirando hacia atrás, tal vez regresé demasiado rápido y me quemé un poco en algún momento. Pero simplemente no hay un guión para ello”.

