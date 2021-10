Hermanos y amigos, que el Dios verdadero (Padre, Hijo y Espíritu Santo) les bendiga a todos, Mateo 28:19, esta oportunidad expondremos el tema: “El apóstol No. 12 o décimo segundo”, ¿quién es?, esperando les sea de enseñanza, información y edificación.

Bien, comenzamos diciendo que un apóstol es un enviado o representante de alguien, el encargado de llevar un mensaje, y por consiguiente un mensajero, un vocero, etc., etc…

Ahora bien, el Señor Jesucristo estableció 12 apóstoles para que estuvieran con él y capacitarlos, instruirlos, enseñarles la vida que debían vivir, poniéndose el Hijo de Dios como ejemplo de vida, para seguir su obra de llevar sus enseñanzas a las naciones, empezando con la nación de Israel. (Todos los apóstoles del Señor son de nacionalidad israelitas). Alábado si puede. Cita bíblica: “En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Zelote, Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor”, Lucas 6:12 al 15.

Mis queridos hermanos y amigos, después que Judas Iscariote hizo lo que hizo (vender al Señor por dinero) porque amaba más el dinero que al Señor, quien le ofrecía la vida eterna en el lado bueno, entonces quedaron 11 apóstoles, se descompletaron, y quienes no leen la Biblia por lo menos han visto la película de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Mateo 26: 14 al 16.

En este mismo sentido, al ser 11 apóstoles, uno de ellos el apóstol Pedro reunió a los discípulos para elegir el reemplazo de Judas, según el Libro de los Hechos de Apóstoles y eligieron dentro de los posibles candidatos disponibles que conocieron al Señor Jesucristo en vida y fueron testigos de su obra redentora, muerte y resurrección, por lo que escogieron a uno llamado Matías, pero esta elección fue humana y no divina al intentar completar el número 12. Citas bíblicas: “En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos (y los reunidos eran como ciento veinte en número), y dijo: Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua, Acéldama, que quiere decir, Campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: Sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella; y: Tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros, de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías”, Hechos 1:15 al 23.

Mis queridos hermanos y amigos, el Señor Jesucristo quien supervisa su obra a través del tiempo, día por día, semana por semana, mes por mes, año por año, siglo por siglo y milenio por milenio, llama personas a servirle, se le revela, los transforma en su conducta, y le enseña y envía a su obra con la predicación de sus enseñanzas para salvación de los oyentes, pues llamó al apóstol número 12 o décimo segundo, quien es este apóstol (Pablo el ex Saulo de Tarso), porque decimos esto, porque la piedra angular de la salvación es Cristo y la doctrina de los Apóstoles es el fundamento del Evangelio, donde están las reglas a seguir para poder lograr la vida eterna en Cristo, siempre y cuando las obedezcamos hasta morir o el retorno del Señor Jesucristo, siendo el principal intérprete del evangelio y mayor instructor de esta doctrina bíblica el mismo Apóstol Pablo quien escribió las mayorías de las cartas o libros que componen El Nuevo Testamento, precisamente 13 cartas, epístolas, o libros, cosa que no hizo Matías el reemplazo que eligieron los demás apóstoles, antes de que viniera el día de Pentecostes donde todos fueron llenos del Espíritu Santo, por lo que le falta más dirección espiritual. Citas bíblicas: “Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, “en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor”, Efesios 2:19 al 21, otras citas: Hechos 2:47; Hechos Cap. 9; 1ra. Corintios Cap. 9.

Por otro lado, en el Libro de Apocalipsis se menciona y se detalla la nueva Jerusalén una ciudad que Dios tiene creada para sus seguidores y en ella aparecen los nombre de los 12 apóstoles en su cimiento y por supuesto que ahí no está Judas Iscariote, en virtud de que no fue fiel y perdió su posición, siendo reemplazado por el Apóstol Pablo, quien trabajó más que los once apóstoles juntos y quien es después de Jesucristo, el maestro de los cristianos no judíos al llevar el evangelio a toda Asia y Europa en el primer siglo de la era cristiana, por el poder de Dios en su vida y la misión para la fue llamado, dejarnos la doctrina del evangelio en todos sus libros escritos para las diferentes iglesias de la época y donde nos instruye en todo hoy. Apocalipsis 21:14; Hechos capítulo 13.

Concluyendo, el Apóstol No. 12 es el Apóstol Pablo, quien fue contemporáneo de los demás apóstoles establecidos por el Señor Jesucristo, pero que tuvo su llamado independiente de ellos por la Omnisciencia (conocimiento por antelación) y soberanía de Dios (hace lo que quiere), él lo capacitó y le enseñó y plasmó su obra en las Sagradas Escrituras para que hoy sepamos que el puesto que pudo haber ocupado Judas Iscariote por la eternidad no quedó vacío, ni en el aire, sino que Dios siempre tendrá un reemplazo si alguien se va atrás, pero su obra tiene que continuar… La gloria es de Dios y alábalo si puede…

Que el Señor les bendiga y nos ayude a todos…

Por Miguel de J. Ramírez P.

