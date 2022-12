El año 2023 se reduce a un anual 25/7

El nombre metafísico que lo define es “El argonauta” (25), y ofrece la consigna de “discernir el camino que vamos a tomar en nuestras vidas”.

“El número 7 representa el primer triunfo del hombre sobre sí mismo, la armonía entre el espíritu y la materia, la búsqueda de la verdad. Esta es una frecuencia que nos llama a la reflexión y el discernimiento para encontrar nuestras verdades”, describe.

Rutenberg dice que el número 7 es la mente:

“Muchas veces

nuestro pensamiento y la manera en la cual percibimos y construimos la realidad está contaminada por el contexto o lo que llamamos ‘foco de valoración externa’”.

El 7 es el número que representa a los pensadores y acompaña el saber. La sabiduría del hombre brotará desde diferentes aspectos.

El conocimiento pulsará para ser visto”.

“Es posible

que las estructuras religiosas, los dogmas conocidos se deconstruyan. Tal vez el Papa tenga algún tipo de crisis donde su función se vea interceptada”, El 2023 está compuesto por el número que invita a rematrizar aspectos emocionales del ser. Trabajar la empatía por el otro y salir de las polaridades que se plantean en nuestra cultura. Saber que sabemos es fundamental, aunque nos digan lo contrario. Poner en luz lo que guardamos en el inconsciente por miedo a ser juzgados”.

Vivimos una Pandemia y la humanidad no comprendió el mensaje. Salimos más reactivos

El 2023 es un año bíblicamente renacentista y humanista. Si nosotros comenzamos a trabajar nuestra parte interior nos va ir bien en todo aún con situaciones funestas de la madre naturaleza que van a ocurrir y en el ámbito político caerán más gobernantes, surgen nuevos líderes pero de peso empresarial con visión a largo plazo , China y Oriente traen Weibo su red social entonces es la catapultarían de ellos ya en este lado del

planeta, las criptomonedas no van seguir siendo objeto de conversaciones, ahora viene algo biométrico Alianzas financieras que van hacer múltiples

fórmulas para que el hombre esté sujeto a ello , en la medicina salen dos vacunas nuevas multiusos por un tipo de virus que nos va arropar en la piel, caerán dos monarquías y Iglesia perderá poder o sea el Vaticano.

A partir de Enero principios veremos un año gris ya en marzo las cosas cogen otro matiz a nivel mundial .

Mi mayor deseo es que todos tomemos consciencia de nuestros actos el Karma junto con tikum está llegando muy rápido.

Cuidar nuestras acciones diarias, el trato hacia los demás. La gente real humana será tendencia no la gente engañosa de redes no la que usted solamente con el trato diario usted llegue a tocar las fibras de su ser . Volverán las bellas artes a ser presencia especialmente obras de jóvenes pintores como un movimiento humanista cobrando gran importancia en el planeta .

La política quien no es real no va perdurar por más trate de ser no llega . Ya el mundo abrió los ojos veremos muchas cosas renovadas el año 7 o 2023 Astrología de superación y perseverancia pero ojo quien esté en el canal de aceptarte, consciente y engorden divino.

Habrá un escándalo en la Monarquía española algo común en las familias pero algo sale a destiempo un embarazo etc. .

En Inglaterra el parlamento dará un ultimátum al Rey Carlos III .

Presten atención a Corea del Sur esos son los que van lograr muchas cosas y también un país africano será clave por un recurso natural.

Por Rocío Regalado

