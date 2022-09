El amor al prójimo y a mi región

Como me tocó crecer en un hogar cristiano era muy común escuchar de mis padres la frase “amaras a tu prójimo como a ti mismo”, esa frase aún no sale de mi cabeza pues, aunque por tiempos viaje por algunos países de norte, centro y sur América, para nadie es un secreto que el pueblo dominicano tiene una alta tasa de fieles cristianos. No quisiera ser motivo de críticas de quienes han perdido la fe y dicen “no se puede creer en nadie”, aunque de pensar así el respeto.

luego en los años de universidad por los 2001, era común cursar materias que estaban enfocadas en devolver algo a la comunidad las llamadas “salud y sociedad”. Entonces me parece hasta normal al estar formado en esas bases y con sincero apego a las creencias podemos decir que no hay engaño en nosotros cuando decidimos que estamos más que interesados en el bienestar colectivo. Me gusta citar el pensamiento del libertador Simón Bolívar cuando expreso, son derechos del hombre: la libertad, la seguridad, la prosperidad y la igualdad. Estos derechos constituyen sin duda las bases del desarrollo de los pueblos con niveles de dignidad para las personas.

En mi praxis lo procuro contribuir a que se logre invertir en el desarrollo de la región Enriquillo para que esto incida en mejorar de las condiciones de vida de los individuos y las familias lo cual produzca una dinamización de la economía, que nos permita mejorar nuestra calidad de vida general y porque no, crear fuentes de riquezas. Si logramos avanzar en esto no creo que sea complejo que nuestra provincia sea altamente atractiva y como región ya no tendríamos que discutir si seríamos un gran polo turístico.

Es sobre lo anterior que me apoyo para seguir insistiendo en lo que me compete que es pensar ante todo en la región Enriquillo, he notado en algunas personas un poco de pesadez y un pesimismo que en lo personal no me caracteriza, pero la realidad se impone. Que logremos los objetivos de desarrollo de los que tanto hemos hablado se torna difícil pues aún estamos en los modelos políticos tradicionales en toda su extensión, lo cual es grave para una sociedad que exige cambios drásticos.

Lo tradicional se impone tanto en cómo una parte del electorado elige sus representantes, donde aún impera el “dame lo mío” donde hasta el momento nos falta construir un liderazgo colectivo capaz de hacer entrar en razón a la clase política, la sociedad civil, las Iglesias, a los clubes y a todos el doliente de que nos urgen organizarnos, para esta vez jugar el juego no a favor de un partido político o una figura, sino más bien a favor del desarrollo económico y social de nuestra provincia y región, debemos de una vez por todas entender que esta sociedad que cada día ve marcharse sus talentos necesita que hagamos algo para que esto cambie.

Razones como estas son las que, nos llaman a escribir “amaras a tu prójimo como a ti mismo”

Por Dr. Natanael Gutiérrez

Relacionado