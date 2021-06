El alza de los precios y el poco margen de maniobra del Estado

El artículo de opinión que voy a presentar hoy, se suponía que debió salir el lunes pasado; pero, sin embargo decidí postergarlo, ya que exactamente ese mismo día el Presidente de la Republica se dirigió a la nación para tratar el tema. Por lo cual, creí pertinente escuchar lo que iba a proponer el jefe del Estado, antes de echar andar mi pensamiento sobre este tema importantísimo para los dominicanos. No se trata de artículos de lujo, estamos hablando de la comida de la gente, la alimentación de los dominicanos. No importa la clase social a la que se pertenezca: pobres, ricos, clase media. ¡Todos necesitan comer!

Por lo tanto, luego de escuchar lo que dijo el presidente, me convencí aún más de lo que pienso sobre el asunto. No puedo negar, que esperaba la solución al problema cuando se dijo que el jefe del Estado trataría el tema. Lo de convocar a una comisión mixta para que aporte soluciones sobre el alza de los precios, es correcto ; lo que sí me dejó un sabor agridulce fue que llamaran a la nación para escuchar un mensaje sin solución alguna , a mi entender debieron reunirse los diferentes sectores , conformar mesas de trabajo y cuando tengan soluciones viables , entonces, Abinader comunicar las posibles soluciones para apalear el alza de los precios , que está castigando sin piedad a los dominicanos , principalmente a los que menos tienen.

De modo que, cuando digo que el Estado tiene poco margen de maniobra con el alza de precios, es la realidad y el llamado a comisiones de trabajo mixtas, lo confirma. Después que las materias primas cotizan en bolsa, los Estados tienen poco que hacer, porque los alimentos son tratados como una mercancía más con la cual se puede especular para ganar más dinero, aunque esto vaya en detrimento de las grandes mayorías. No es casualidad que Bill Gates se haya convertido en el mayor propietario de tierras agrícolas de los Estados Unidos.

En conclusión, el Estado lo único que puede hacer para mitigar la situación es inyectar capital (subvencionar) a los productores y/o a los consumidores, porque los precios de los alimentos suben por: especulación financiera, aumento de la demanda, disminución de la producción. Y dado el momento en que nos encontramos, donde intentamos salir de una crisis sanitaria, que se ha vuelto económico y se volverá social. A los Estados sólo les queda “subvencionar”. Habrá que ver en qué medida es posible y por cuánto tiempo, porque para nadie es un secreto, que nos estamos endeudando más y tenemos menos ingresos. El “paquetazo” fiscal es inminente, ojalá sea bien gestionado; porque de no ser así, lo ocurrido en Colombia se pudiera replicar.

Por Pedro René Almonte Mejía

