El algoritmo se llama ¨yo perdí por 26, 690 votos¨ es la ley de la democracia

No me digan que ahora tendremos que escuchar por unos días más la cantaleta del grupo minoritario dentro del Partido de la Liberación Dominicana hablando de una fantasía llamada algoritmo en un sistema de cómputos, para tener una explicación de cómo un novel candidato llamado Gonzalo Castillo, que se presentaba por primera vez a una contienda electoral, le ganó por exactamente 26, 690 (veintiséis mil seiscientos noventa) votos, a un veterano llamado Leonel Fernández que aspiraba a un cuarto mandato y probablemente a un quinto si es que ganaba las primarias efectuadas ayer en todo el país.

Porque esa fantasía de que un algoritmo fue puesto a funcionar dentro del sistema de cómputos de la JCE a partir de una hora exacta y cuando llevaban un conteo del 80% de los votos, es obviar que a esa hora y con esos números las provincias que menos habían ingresado datos al sistema eran las del sur del país, especialmente San Cristóbal, San Juan de la Maguana y Barahona, que especialmente las dos primeras son de las más grandes del país, y la tercera es el lar nativo de Gonzalo por lo que se suponía que iba a ingresar una gran cantidad de votos a favor de su candidatura.

Y decimos que es una fantasía, no digna de una persona inteligente como Leonel Fernández, porque él es el primero que debe saber que eso que llaman algoritmo, ¨una secuencia de pasos que nos lleva a un resultado esperado¨, es un invento de última hora de esos que usan los malos perdedores para explicar sus resultados, como el desconocimiento que el mismo debe haber usado muchas veces contra el reformismo, partido que le entregó por primera vez como regalo la presidencia de la República, cuando negaban que Balaguer se sentaba tranquilamente a esperar los votos del campo porque sabía que allí estaba su fuerte.

Lo cierto es que la acusación que realizó en la noche de ayer Fernández, quien debió llamar a la prensa para reconocer el triunfo de Gonzalo Castillo y ponerse a la orden como presidente del PLD para trabajar juntos en un nuevo triunfo electoral, es en contra de la Junta Central Electoral y su pleno, que son los que tienen bajo su mando los equipos informáticos, el personal que los controla y todos los pasos que se dan para obtener un resultado de las elecciones, es decir, suponemos que el que hizo la acusación tiene los nombres de quienes colocaron lo que él llama un algoritmo, creyendo que todos somos una banda de estúpidos, y los dará a conocer con las pruebas correspondientes.

De no hacerlo así, sabemos que no lo hará porque eso de que hubo un algoritmo es un invento de un entorno que no se caracteriza precisamente por el talento, entonces la rueda de prensa de ayer, más el anuncio de que hablará ante los medios de comunicación, la prensa internacional y hasta el cuerpo diplomático acreditado en la República Dominicana, pasará a la historia como otros de los usuales pataleos que caracterizan a la política dominicana, donde nadie en toda la vida al perder unas elecciones suele reconocer que simplemente se cumplió la ley primera de la democracia.

Hablar tanto de democracia y defensa a la Constitución para terminar colgándose de un algoritmo no debe ser el final de la carrera política de una persona que ha aportado al país tanto como Leonel Fernández, quien al parecer se ha dejado contagiar, y lo hemos advertido en múltiples ocasiones, por un entorno de radicales que nunca en su vida han ganado nada en ningún proceso electoral, es fácil contar las elecciones donde han participado y ganado los que rodean al presidente del PLD que es igual a cero, y este debería reflexionar sobre su actitud y aceptar el espacio de apertura que le ha abierto Gonzalo Castillo para trabajar juntos en la próxima campaña electoral.

Y es que ayer no solo se eligieron los candidatos a la presidencia del PLD, que es ya Gonzalo Castillo, y el Partido Revolucionario Moderno, que es ya Luis Abinader, sino que por el mismo sistema de conteo el partido morado eligió a 29 candidatos a senadores, a casi todos sus candidatos a diputados, a los alcaldes, directores de distrito y regidores, es decir, lo que pretende Leonel, suponemos sin darse cuenta, es intentar desacreditar un proceso con el argumento de un algoritmo inexistente, fruto de la invención de algunos de esos cabeza caliente y deslenguados que lo han acompañado en esta aventura electoral, donde se completó la boleta completa del partido del cual el es el presidente.

Tampoco podemos creer que la consigna de ¨fuerza del pueblo¨ y la afirmación de que ¨yo no puedo perder¨, de verdad se la creyeron los leonelistas, porque lo primero no tiene personería jurídica y por lo tanto no podía ni puede participar en unas elecciones donde lo que aparecerá será el candidato del partido morado de la estrella amarilla y sus aliados.

Cualquiera que participa en una competencia de cualquier tipo siempre tiene que estar dispuesto a ganar o perder, porque esa es la ley primera de cualquier proceso competitivo, sino investiguen en la historia si la selecciones de fútbol de Brasil pensaba perder de Uruguay la Copa Mundial de 1950, fecha en que se produjo el ¨maracanazo¨ unos de los partidos mas famosos de la historia y que gano la selección charrúa 2 goles contra 1.

Y Leonel Fernández sabía que si se presentaba como candidato tenía posibilidades de ganar, como lo demuestran los números fríos de las votaciones, pero también podía perder, porque aunque asumió como una victoria el micromitin que realizó en el Centro de los Héroes, mas todos los inventos y musarañas, motoconchistas y haitianos alquilados incluidos, para evitar que el congreso nacional hiciera su trabajo, estas acciones provocaron la radicalización del grupo danilista dentro del PLD que no le iba a dejar pasar estas acciones sin consecuencias.

Ahora el presidente del PLD debería tomarse unas cuantas pastillas de humildad y aceptar su derrota, en la democracia gana quien tiene más un voto que su rival, en el caso de Gonzalo al contar el 100% de las mesas electorales se demostró que 26,690 ciudadanos superaron los que votaron por Leonel y por lo tanto acaba de ganar las primaras primarias abiertas que realiza partido alguno en la Republica Dominicana.

Y debería buscar los culpables dentro de sí mismo y su entorno, ya habíamos advertido que unas elecciones primarias eran de baja participación, alrededor de un 30% de los inscritos participó lo cual es un rotundo éxito para el PLD, no sabemos cómo el señor Franklin Almeyda estaba convencido de que más del 70% de los electores iban a participar y lo afirmó con un grado de convencimiento tal, que suponemos eso mismo creía Leonel, cosa que era un imposible en un país donde el voto es voluntario y no obligatorio.

Es más, a quienes Leonel debe pedir una explicación es a los que lo convencieron que de verdad tenía 2 millones de firmas organizadas para votar por él, en un momento habló de que el conteo iba ya por más de 2.5 millones, cuando se ha quedado en poco más de 800 mil votos en estas primarias, y eso no tiene que ver con algoritmo ni nada parecido, simplemente los más de 1.2 millones que faltan eran tan falsos como las fantasías que muchos le pusieron dentro de la cabeza.

Así que nada de algoritmos ni inventos informativos presidente Fernández, no permita que ese grupo de radicales sin futuro político lo lleven a terminar su carrera política de un modo tan lamentable, TOME UN TELÉFONO, LLAME A GONZALO CASTILLO, FELICITELO POR SU TRIUNFO Y PÓNGASE A LA ORDEN PARA CAMINAR A UN NUEVO TRIUNFO ELECTORAL, DESPUÉS DE TODO, SOMOS MUCHOS LOS QUE HEMOS HECHO ESO POR USTED Y NO SOLO EN UNA, SINO EN VARIAS OCASIONES.

Por Humberto Salazar

