El Alfa: Yo me sentí mal con Mozart La Para porque yo lo quiero

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Durante una entrevista en vivo desde la ciudad de Miami, el artista urbano El Alfa, habló sobre la reciente tiradera por parte de Mozart La Para, quien se pronunció a través de versos en la canción Dáñalo sobre su aspecto físico, específicamente su calvicie, fronteo y de su supuesta falta de talento.

Ante la pregunta sobre su parecer de la canción, el Alfa respondió valorando el talento de Mozart, elogiando su forma de rapear, pero comentó que no le gustó que finalizara a ritmo de dembow, habría preferido una canción solo de rap.

Más allá del aspecto musical, letras y arreglos de la canción, el rey del dembow dominicano dijo «Yo me sentí mal cuando escuché que Mozart me tiró porque yo lo quiero», manifestó.

El exponente urbano dominicano dijo que él solo busca monetizar, hacer dinero, y que con Mozart vivió «vainitas vacanas (divertidas)». «A Mozart yo le sentí rencor en el live que hizo recientemente, y por eso me duele un poco lo sucedido tras su tema», puntualizó

Mencionó que su hijo y la hija de Mozart con Alexandra MVP son amigos, y que el niño le preguntó sobre la tiradera y las cosas que decía de su padre, algo que le afectó porque trascendió más allá de una simple tiradera, confesando que su pequeño recibió bullyng en el colegio

Pese a que la fanaticada urbana dominicana y de muchos latinos en general están esperando con ansias la respuesta del Alfa de manera lírica, este dijo que no, ya que, prefiere esperar una colaboración no ser tu rival.

El contrato de 70 MM es real

Explicó que desde hace dos años estaba trabajando este contrato y conociendo sobre el Fondo de Inversión, y finalmente se dio el pasado mes de septiembre donde luego de firmar recibió un total de 50 millones de dólares y el resto (20 millones) le será entregado más adelante cuando la disquera recupere su inversión.

El Alfa asegura que durante el tiempo que dure el contrato- ellos- se beneficiarán de todas las canciones que saque de hoy en adelante, mas no de sus anteriores canciones, es decir, no vendió sus canciones existentes y que su firma es por seis años, en los cuales la compañía disquera monetizará hasta sacar su dinero. Afirmó que su meta es pagar en cuatro años.

Respeta y admira las carreras de Peña Suazo y Fausto Matas

En el encuentro, los chicos del programa repasaron algunos temas que llevaron al artista urbano a confesar su respeto y admiración por el merenguero Peña Suazo y el comediante Fausto Matas, quienes en diferentes tiempos lo han criticado por sus letras o por dudar de su contrato más reciente. Indicando que de su boca nunca saldrá críticas ni palabras descompuestas hacia ellos, ni ningún artista.

Sobre su calvicie e inversiones

Durante la entrevista fue inevitable la pregunta sobre su cabellera, a lo que con orgullo, una vez más admitió que sí, está calvo, pero eso no lo tiene frustrado. »Somos seres humanos, la mayoría de los hombres suelen quedarse calvo, a mí me ha tocado», comentó, y admitiendo que aún no sabe si se quitara todo el cabello o se colocaría un injerto

Sobre sus inversiones, habló por primera vez aunque sin detalles profundos de que desde hace un tiempo está invirtiendo en bienes raíces, negocio rentable que le han dado ganancias millonarias y de la cual pretende enfocar en un alto porcentaje parte de su fortuna