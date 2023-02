El Alfa y Prince Royce estrenan «Le doy 20 mil», nuevo sencillo y video

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El llamado «Rey del dembow», El Alfa, se une al ídolo global de la bachata Prince Royce, para brindarnos el estreno de su nuevo sencillo y video.

“Le doy 20 mil” cuenta con una introducción que usa una muestra del icónico éxito «Beautiful Girls» de Sean Kingston y fusiona la melodiosa voz de Royce con el flow carismático de El Alfa, dando como resultado un tema contagioso y bailable con una original letra que le canta a la idea de complacer y seguir con una pareja a pesar de su difícil temperamento.

“Le doy 20 mil” fue producida por Chael Eugenio Betances Alejo junto a Juan Manuel «Brasa» Frías y escrita por Geoffrey Rojas (Royce), Emanuel Herrera Batista (El Alfa), entre otros.

El video oficial dirigido por Rodrigo Films fue filmado en Santo Domingo, República Dominicana. En este se puede apreciar a los artistas interpretando la canción en un barrio alegre donde resalta la contagiosa energía del pueblo dominicano y los exteriores llenos de color, con escenas que muestran cómo un hombre hace todo para complacer a la mujer que ama. Bailarines agregan un carácter dinámico al video donde luce la emblemática bandera dominicana, símbolo del país de ambos artistas.

El Alfa y Prince Royce estarán presentando «Le doy 20 mil» por primera vez en vivo en la entrega 35 del Premio Lo Nuestro que se llevarán a cabo el próximo 23 de febrero en la arena Miami-Dade y serán transmitidos por la cadena Univision a partir de las 7P/6C. Los artistas interpretarán la canción con un espectacular performance que seguramente cautivará a la audiencia tanto los presentes en la ceremonia como en la transmisión.

Ambos artistas se encuentran nominados en varias categorías de la prestigiosa premiación. El Alfa «El Jefe» cuenta con tres nominaciones que incluyen: Colaboración del Año – Pop (por “Wow BB” con Natti Natasha y Chimbala), Canción del Año – Pop-Urbano/Dance (por “Bendecido” con Farina) y Colaboración del Año – Urbano (por “Bendecido” con Farina); mientras que Royce está en la justa por cinco premios en las categorías de Artista Premio Lo Nuestro Del Año, La Mezcla Perfecta Del Año (por «Te Espero» con Maria Becerra), Artista Del Año – Tropical, Canción Del Año – Tropical (por «Lao’ a Lao'») y Colaboración Del Año – Tropical (por «Te Espero» con Maria Becerra).

Acerca de El Alfa

El Alfa “El Jefe” es compositor y arreglista de música urbana. Es uno de loa artistas dominicanos de mayor proyección internacional y el más grande exponente del género dembow. Galardonado con 3 discos de Platino, 4 de Oro por la Recording Industry Association of America (RIAA).

En su carrera artística cuenta con 5 producciones discográficas “Disciplina”, “El Hombre”, “El Androide”, “Sabiduría” y “Sagitario”. Aunque era ampliamente reconocido en su país. Los temas “La mamá de la mamá”, “Singapur” y “4K” le dieron la exposición internacional que necesitaba, convirtiéndolos en temas virales.

El tema “Gogo Dance” más que un éxito se convirtió en un fenómeno mundial, con casi 100 millones de reproducciones en YouTube y millones de remixes en la plataforma TikTok. “Gogo Dance” ocupó por semanas las primeras posiciones en el ranking global de dicha red social, haciéndole a El Alfa ganarse el título de “El Rey de TikTok”.

Ha colaborado con artistas como Bad Bunny, Daddy Yankee, Lil Jon, Farruko, Tyga, Becky G, entre otros y se ha ganado el respeto de la industria musical, en la que ha sido nominado a importantes ceremonias de premiación tales como Premios Heat, Premios Juventud y Premio lo Nuestro, siendo esta última la que le dio el título de “Artista Revelación del Año- Masculino” en el año 2022.

El Alfa cerró el 2022 con una serie de presentaciones en vivo en su natal República Dominicana y se prepara “con todo” para la nueva ceremonia de Premio Lo Nuestro 2023 a la que llegará, nuevamente, como nominado.

Acerca de Prince Royce

En los últimos 12 años, el galardonado cantante y compositor multi-platino Prince Royce se ha convertido en el ídolo global de la bachata, con 22 número 1s en la radio, 24 Premios Billboard de la Música Latina, 20 Premio Lo Nuestro, 20 Premios Juventud, 9 Latin AMAs y 14 nominaciones al Latin Grammy.

La superestrella tiene una fanaticada masiva con más de 79 millones de seguidores en redes sociales y ha llenado conciertos a capacidad en los recintos más prestigiosos de América Latina y Estados Unidos. En febrero de 2019, Prince Royce hizo historia convirtiéndose en el primer y único artista tropical que se presentó en el Houston Rodeo en el Estadio NRG donde atrajo a un eufórico público de más de 55,000 personas.

Algunas de sus colaboraciones incluyen a Shakira, Chris Brown, Jennifer Lopez, Selena Gomez, Becky G, Snoop Dogg, Pitbull, Thalia, Maná, Daddy Yankee, Anitta, Ludacris, J Balvin, Bad Bunny, Farruko y Maluma, entre otros.

El 9 de agosto de 2018 fue proclamado el Día de Prince Royce en la ciudad de Nueva York por el Alcalde Bill de Blasio por sus aportes a la sociedad y ser un ejemplo a seguir para la juventud. Además, el artista ingresó al Bronx Hall of Fame en el 2017 al nombrar una calle en su honor, convirtiéndose en la figura pública más joven en lograr dicho reconocimiento.

Royce fue el segundo artista latino más exitoso de la última década (2010-2020) según el listado Top Latin Artists of the Decade de Billboard. Además, su álbum Soy El Mismo (2013) quedó entre los 50 Mejores Álbumes Latinos de la Década acorde a la misma publicación.

Su álbum debut homónimo se encuentra en el puesto número 4 del listado Top Latin Albums of the Decade (2010s) y tres de sus canciones están en el conteo Hot Latin Songs of the Decade: «Darte Un Beso», «Corazón Sin Cara» y «El Verdadero Amor Perdona», esta última junto al grupo mexicano Maná. Royce estableció un nuevo récord con 29 semanas en el número 1 en el Billboard Tropical Airplay chart con su exitazo “Carita De Inocente”; logro que le valió ser acreedor de un Guinness World Record oficial.

Prince Royce ha ocupado la posición número 1 en el listado de fin de año de Billboard, Tropical Airplay Artists por dos años consecutivos, tanto en 2020 como en 2021. Así mismo, su éxito “Carita de Inocente” fue la canción tropical número 1 del 2020 según el listado Tropical Airplay Songs de Billboard.

El álbum debut homónimo de Royce ha llegado a la certificación 10X Diamante y el artista tiene siete éxitos certificados Diamante por la RIAA (Recording Industry Association of America): «Corazón Sin Cara» (26x Diamante), «Darte Un Beso»» (21x Diamante), «Sensualidad» (19x Diamante), «Deja Vu» (15x Diamante), «El Clavo» (12x Diamante), «Bubalú» (11x Diamante) y «El Amor Que Perdimos» (10x Diamante).-

