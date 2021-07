El Alfa rompe el silencio sobre atentados a sus vehículos: acusa al Top Dollar Bibi

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El artista de música urbana Enmanuel Herrera Batista, mejor conocido como El Alfa, rompió el silencio este lunes sobre los dos atentados recibidos en los últimos meses, de los cuales acusó al manager musical Ariel Antonio Almánzar, mejor conocido como Top Dollar Bibi.

Asimismo, a través de su cuenta de Instagram, El Alfa también responsabilizó a Top Dollar Bibi de cualquier cosa que le suceda tanto a él como a su equipo de trabajo.

El artista explicó que todo inició cuando decidió mudarse a Miami y ya allí el manager se le acerca expresándole que tenía que grabar junto a su colega “El Mayor Clásico”, de manera obligatoriamente.

El Alfa dijo que su respuesta en ese momento fue que tenía algunos proyectos pendientes y que más adelante le avisaría lo que provocó una advertencia por parte de Top Dollar Bibi.

“BIBI (ARIEL ANTONIO ALMANZAR) me respondió: EN MIAMI CONTROLO YO Y SI NO GRABO VOY A PAGAR LAS CONSECUENCIAS. Antes de irse me dijo: yo soy un hombre muy peligroso!!!”, narró el intérprete de Coronao Now.

Noticia relacionada: Dicen que fue el Top Dollar Bibi quien mandó a tirotear la yipeta de El Alfa en Miami

Prosiguió diciendo que “a los pocos días me caen a tiros al vehículo Roll Royce, y luego de ese atentado me quemaron mi carro BUGATTI en el parqueo de mi residencia”.

Ante esta situación, El Alfa manifestó que ya no sabe qué hacer y que solo quiere seguir logrando “mi sueño y darle lo mejor a mi familia y a mis fanáticos”.

“Cualquier cosa que me pase a mi o a mi equipo de trabajo el responsable es BIBI (ARIEL ANTONIO ALMANZAR)”, advirtió.

Expresó que prefiere pagar las consecuencias y que mañana un joven de su país no se tope “con esta extorsión y pueda llegar a la meta sin dolores de cabeza cómo lo estoy viviendo yo”.

Relacionado