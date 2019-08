El Alfa El Jefe podría estar entre los artistas con audiovisuales más costosos del mundo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el exponente urbano El Alfa El Jefe reveló que está haciendo una colaboración con el cantante colombiano J Balvin y el Dj y productor estadounidense Diplo, el cual viene acompañado de un videoclip que supera en presupuesto más de un millón de dólares, según el dembowsero.

Con este anuncio, el cual ha recibido críticas y dudas de parte de comunicadores e infames en redes sociales, de ser verdad a la hora de su lanzamiento el urbano dominicano entraría a un exclusivo listado de artistas que no escatiman recursos a la hora de hacer el video para uno de sus sencillos, donde ya forman parte figuras mundiales como Michael Jackson, Janet Jackson, Madonna, Guns N’ Roses, Puff Daddy, Backstreet Boys, Celine Dion, Kanye West, The Rolling Stones, entre otros, donde la única latina hasta el momento es Paulina Rubio.

Tras la información que se ha hecho viral, El Nuevo Diario hace este listado de los artistas con los videos musicales más costoso del mundo, en el cual El Alfa, J Balvin y Dj Diplo podrían formar parte:

1- Michael y Janet Jackson

Los hermanos Michael y Janet Jackson lanzaron en 1995 el tema “Scream”, con un filme dirigido por Mark Romanek que costó siete millones de dólares (US$7,000,000.00), la cifra más alta hasta el momento que se haya invertido en este estilo de producciones.

2- Madonna

La considerada reina del Pop, Madonna, es la segunda exponente en desarrollar dinero para sus videos. Esta tiene tres temas seguido con valores que superan los cinco millones de dólares.

En 1989 la cantante lanzó “Die Another Day”, un material bajo la dirección de Traktor y de presupuesto de seis millones cien mil dólares. Seguido por “Bedtime Story” de Mark Romanek con valor de cinco millones de dólares en 1995. Además está “Express Yourself” de 1989 por cinco millones de dólares con dirección de David Fincher.

3- Guns N’ Roses

La banda de rock Guns N’ Roses realizó en 1993 “Estranged”, dirigido por Andy Morahan y valorado en cuatro millones de dólares.

4- Puff Daddy

El primer rapero en el listado es Puff Daddy que con el video “Victory” de 1998 gastó dos millones setecientos mil dólares con dirección de Marcus Nispel.

5- Mariah Carey

Mariah Carey en 1999 estrenó “Heartbreaker”, siendo el director Brett Ratner. Este audiovisual tuvo un costo de dos millones quinientos mil dólares.

6- Celine Dion

En 1996 Celine Dion se dejó dirigir por Nigel Dick para el tema “It’s All Coming Back to Me Now”, el cual se presupuesto en dos Millones trescientos mil dólares.

Otros

Otros artistas y agrupaciones como Backstreet Boys, Missy Elliott, George Michael, Ayumi Hamasaki, Kanye West, Duran Duran, The Fugees, deadmau5 & Gerard Way, The Sisters of Mercy y Sisqó tienen audiovisuales que costaron entre un millón de dólares a los dos millones cien mil dólares.

El listado también incluye a la mexicana Paulina Rubio, que en su video Don’t Say Goodbye gasto un millón de dólares.

Anuncios

Relacionado