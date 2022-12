El alcalde Manuel Jiménez descarta ir a la reelección por un partido distinto al PRM

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, afirmó este miércoles que cuenta con muchos amigos en la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), aunque descartó una posible candidatura por la Fuerza del Pueblo, como plantean dirigentes políticos de diferentes banderas partidarias.

Indicó que eso se da debido a que tiene muchos y buenos amigos en la Fuerza del Pueblo, que se han cultivado por casi tres décadas, desde que pertenecía al PLD.

“Mucha gente sabe que fui del PLD por muchos años, que estuve muy cerca al equipo de Leonel Fernández y ese partido, hablo de décadas, casi tres, y eso genera muchos tipos de comentarios de gente de la Fuerza del Pueblo que conoce nuestro trabajo. Eso es casi seguro que viene de esa relación histórica de gente que mantenemos todavía”, dijo el alcalde Manuel Jiménez al participar la mañana de hoy en el programa televisivo Hoy Mismo.

Dijo que lo mismo pasa con algunos peledeístas que conoce desde hace mucho tiempo e hicieron toda una vida juntos, tras indicar que son activos que se cultivan en la política.

Al preguntarle que si no será candidato por la FP fue tajante: “No, no, eso no es posible, yo soy del PRM, lo que es posible es que muchos peledeístas y de la FP se sientan cercano a Manuel Jiménez”, indicó Jiménez.

Dijo que las bases del PRM en Santo Domingo Este están integradas a la gestión municipal, por lo que consideró que no habrá ningún tipo de barrera si de nuevo tiene que ir a una convención en busca de un segundo período. “Podemos ganar un proceso interno sin problemas”, enfatizó.

Relacionado