El  agua en RD es asunto de dinero

Con la reciente designación que hizo el presidente Luis Abinader nombrando al Ing. Felipe Suberví como director ejecutivo de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) expresó el nobel incumbente:

¨Estoy comprometido con solucionar los problemas del agua en el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo¨. Comprometerse a esa labor titánica podría crear grandes y falsas expectativas en la población de la capital y la provincia de Santo Domingo y una insatisfacción por no cumplir la palabra empeñada del servidor; no por capacidad, que las tiene, no por voluntad, sino, porque es un camino imposible de lograr por la baja inversión de los gobiernos dentro del presupuesto de cada año para temas de agua potable y el no pago o en su defecto el pago mínimo de los que consumimos agua en República Dominicana, con tarifas en su gran mayoría subsidiadas.

Se requieren unos 6,764 millones de dólares por más de una década, casi 600 millones de dólares cada año para solucionar los problemas de agua potable, servicio de aguas residual, pluvial y residuos sólidos en La República Dominicana. Solo para agua, infraestructuras de obras para agua cruda y potable se requiere más de 1800 millones de dólares, si, de dólares.

Las cifras señaladas, las utilizo de forma reiterada cuando tengo la oportunidad de conversar e impartir charlas en temas de agua potable, ejercicio financiero realizado por el profesor Ing. Roberto Castillo Tío, experto en el tema y que ha servido como asesor de varios gobiernos Dominicanos y agencias internacionales. Resolver el problema no solo es de voluntad política, es de dinero, dinero que debe salir de los bolsillos de los ciudadanos-usuarios, del empresariado, de las industrias y claro de un aporte especial de gobiernos amigos y por supuesto del nuestro.

Son 8 empresas que gestión el recurso de agua en República Dominicana: INAPA, CORAAPLATA, CORAASAN, CORAAVEGA, CORAAMOCA, CAASD, CORAABO Y COAAROM. Entre todas manejaron un presupuesto de menos de 300 millones de dólares asignados en el presupuesto general de la nación correspondiente al 2020. Presupuesto que se lo lleva el pago de factura de energía eléctrica, compra de químicos, combustible, nómina y un parte reducida en infraestructuras. El promedio de pago de tarifa por metro cubico de agua servido es de unos 10 centavos de dólar. Ese monto solo debería ser cada año para obras de soluciones de agua para consumo humano y producción de alimentos.

Más de un millón seiscientos mil hogares, equivalente al 80% de las familias Dominicanas compran agua en botellones para el consumo diario, debido a la baja calidad del agua que les llega en sus grifos, aunque el índice de potabilidad de agua que sale de los acueductos es mayor al 95%, pero una serie de obstáculos para lograr esa portabilidad en nuestras llaves se debe a múltiples variantes que tocaremos en otra oportunidad, igual el tema del bajo índice de aguas residuales, el más neurálgico de todos. Ese dinero que pagamos por compra de botellones debería parar a las cuentas de las empresas de servicio de agua potable, pero la ineficiencia por parte del estado en garantizar dicho servicio en cantidad y calidad, derecho universal, aleja esas posibilidades. La sostenibilidad financiera de las CORAAS es urgente.

No discutiremos cual debe ser primero si la gallina o el huevo, ósea, quien debe dar el primer paso para la sostenibilidad financiera de las empresas de agua en RD, claro está que debe ser concomitante los derechos y deberes, una amplia reforma presupuestaria deberá iniciarse y a la vez una mayor responsabilidad del ciudadano usuario para pagar las facturas del servicio, y deberá ser este, medido y pagado a tiempo.

La mesa de coordinación del recurso agua y el Consejo para la reforma y modernización de agua potable y saneamiento han pedido no menos del uno por ciento (1%) del producto interno Bruto (PIB) para el sector. El Sector agua potable y Saneamiento realizó una proclama en el año 2017 a propósito del Día Mundial del Agua de ese año, que fue leída por el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo de entonces el Lic. Isidoro Santana. El promedio del gasto en agua potable y saneamiento en República Dominicana con relación al PIB ha sido solo de un 0.35 % en promedio últimos años.

EL EJEMPLO DEL DISTRITO NACIONAL Y SANTO DOMINGO.

La CAASD cuenta con un presupuesto de unos 126 millones de dólares al año asignado por el gobierno central, en el 2020 su presupuesto estimado fue proyectado en 166 millones de dólares. Se estima según censo 2010, que la población del Distrito Nacional y la Provincia es de unos 2,374.370 personas, reunidos en un poco menos de 680 mil hogares. El 69.32 % tienen acceso a agua potable, pero solo el 27.1% cuentan con el servicio más de 20 horas al día, 8.4 % la recibe un día por semana, 10.0% dos a tres días, 10.9 % de cuatro a 5 días por semana.

El índice de recaudo de la CAASD es de 57.77 % del total facturado, y se calcula en 53.01% el agua no contabilizada, con un déficit de micro medición para el 2020 de más de 100 mil medidores. Fuente: Plan estratégico 2017-2020 CAASD

De los hogares que reciben el servicio de agua desde acueducto a lo interno de la vivienda es apenas el 61.6 %. El 16.7 % de los hogares reciben el agua en su patio, 7.7% donde un vecino, y 1.3% de una llave pública. Fuente: ONE

Como vemos el reto es mayúsculo, y observando estas estadísticas y aterrizándola será muy difícil garantizar agua en calidad y cantidad a todos los habitantes del Distrito Nacional y Santo Domingo, por lo menos en este cuatrienio que reciente inicia un gobierno con mucha fe, pero ante las realidades vernáculas y luego del paso de esta crisis sanitaria y económica por el COVID19, muchos expertos lo ven aún más lejos garantizar en pleno siglo XXI para todos los dominicanos, agua potable para el consumo humano.

Por Andy Omar Johnson