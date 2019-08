El agente de Tacko Fall, optimista con el futuro NBA del pívot

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MASSACHUSETTS.- Tacko Fall ha causado sensación en estos meses veraniegos. Antes del Draft, donde no fue elegido por ninguna franquicia, su altura (2,29 metros, 2,34 metros con zapatillas), su peso (131 kilogramos) y su envergadura (2,51 metros) llamaron la atención durante su etapa NCAA y en los campus previos al Draft.

Tras no tener suerte en el Draft, los Celtics de Boston apostaron por él para Las Vegas Summer League tras la cual le extendieron un contrato “Exhibit 10”. Este tipo de acuerdos es por un año, por el mínimo salarial y sin dinero garantizado. Tiene la ventaja de que si el jugador es cortado al inicio del curso y pasa 60 días en el afiliado de la franquicia en la G League, en este caso los Maine Red Clawns, recibirá un bonus de entre 5.000 y 50.000 dólares, además del salario propio de la liga menor, que asciende a 7.000 dólares mensuales. No obstante, en un primer vistazo a las opiniones de su agente no parece que la G League sea una ruta que quiera tomar el centro.

Tendrá que pelear por un puesto en Boston

Ahora mismo los Celtics tienen, incluido Fall, 16 contratos estándar para la 2019-20. El máximo que permite la liga para el inicio de la temporada regular es de 15, por lo que Boston tendrá que hacer un corte o un traspaso que no involucre jugadores de vuelta. Javonte Green, alero con solo una parte de su salario mínimo garantizado por 898.000 dólares, y el propio Fall parecen destinados a la pelea última.

“Si los Celtics le despiden creo que alguien le llamará. Pienso que alguien probará con él porque ha demostrado que puede tener sitio en la NBA. Espero de verdad que ese lugar sea Boston”, apunta su agente.

El despido de Guerschon Yabusele puede ayudar en ese objetivo de Fall de entrar en el roster definitivo de Boston. En Las Vegas Summer League promedió 7,2 puntos, 4,0 rebotes y 1,4 tapones en 5 duelos, para una media de 12,5 minutos por choque.

Anuncios

Relacionado