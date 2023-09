El acuerdo debe ser en primera vuelta…

El populismo es un cáncer que se está tragando las sociedades contemporáneas, cada día son más los gobernantes que se acompañan de este aliado para encantar a la gente, diciendo y asumiendo compromisos que muchas veces no se pueden cumplir. La misión de un populista es continuar el camino que una vez comenzó y del que ya no hay retorno, una vez que se diseñó una estrategia en base a algo que no es verdad, lo que queda es seguir hasta que el globo explote, siempre tratando de que no explote, aunque sea a base de mentiras, una tras otra. El primer paso para no resolver un problema es negar la existencia de dicho problema. Por eso Andrés Cueto, el director de EDENORTE, afirma que en la República Dominicana no hay apagones.

Del mismo modo cuando hablamos de un populista, tenemos que hacer referencia al jefe inmediato de Andrés Cueto, que al final de cuentas es el responsable de que éste individuo continúe en su posición privilegiada, diciendo cuantas sandeces le vienen a la cabeza y escupiendo dislates y patochadas sin límites ni control. Pero… cuando la piña se pone agria siempre tenemos el “comodín Haití” principio y fin de todos nuestros males. El Génesis y el Apocalipsis.

En tal sentido sacamos el “comodín Haití”, como era de esperarse y como casi el agua está llegando al río y no el Masacre, porque los haitianos lo están trasvasando con la construcción de un canal que parece se autorizó en el año 2021, cuando gobernaba el mismo presidente que gobierna hoy, ese que se está inventando la “guerra por el agua de la Hispaniola”. Yo me pregunto: ¿Para qué sirve un río si no es para aprovechar sus aguas? ¿Dónde estuvo el gobierno dominicano todo este tiempo mientras se construía el canal que está en un 70% de su construcción? ¿Dónde está la mesa técnica que se supone estaba trabajando la propuesta para el aprovechamiento de las cuencas hidrográficas transnacionales?

Ya voy concluyendo y me despido con dos opiniones, una de Miguel Vargas y otra de Leonel Fernández. La de Miguel: “Los términos de la declaración conjunta de la República Dominicana y Haití en el año 2021 ponen en evidencia la indeseable postura electorera del gobierno”. La de Leonel: “Hacer una exhibición de tropas de esa manera es como un llamado a la guerra y nosotros no estamos en guerra, ni queremos la guerra, pareciera que estamos sobreactuando”.

Con Haití, el gobierno no sólo está sobreactuando si no que está haciendo uso del populismo burdo que lo caracteriza. La única manera de acabar con esta plaga que llegó a crear problemas encima de los problemas, es por la vía democrática con una alianza en primera vuelta. Mi lucha (la de Pedro René) no es contra Luis Abinader, es a favor de la República Dominicana.

Por: Pedro René Almonte M.