El actor Omar Sy confirma que “Lupin” tendrá una tercera temporada

EL NUEVO DIARIO, PARÍS.- A pesar de que hace tan solo algunos días Netflix estrenó la segunda temporada de su exitosa serie francesa “Lupin”, el actor Omar Sy, quien da vida al protagonista de esta historia, confirmó que se filmará una tercera temporada del popular show.

Así lo dio a conocer a través de su cuenta de Twitter donde compartió la noticia con sus seguidores y fanáticos de la serie francesa más exitosa de la plataforma de streaming, al escribir “No podemos ocultarte nada. La parte 3 de ‘Lupin’ está confirmada”.

En cuanto a la fecha de estreno de esta tercera parte, pocos datos se conocen hasta la fecha, pues aun no ha empezado la grabación, por lo que los seguidores de la serie francesa estiman que deberán esperar al menos hasta el 2022 para poder verla.

On ne peut rien vous cacher. 👀

Lupin partie 3 est confirmée !

We can’t hide anything from you. 👀Lupin part 3 is confirmed!

— Omar Sy (@OmarSy) May 11, 2021