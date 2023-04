El actor Jamie Foxx se recupera tras sufrir una complicación no revelada, según su hija

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Jamie Foxx, permanece hospitalizado en Georgia casi una semana después de que su hija revelara que el actor experimentó una “complicación médica”, según informó a “CNN” una fuente con conocimiento del asunto.

Su hija Corinne Foxx compartió en Instagram la semana pasada, que su padre había experimentado un incidente relacionado con la salud el pasado martes, aunque no especificó qué ocurrió. Además, agregó a su publicación que debido a “una acción rápida y un gran cuidado” su padre está en camino a la recuperación.

Foxx ha estado en Atlanta filmando la película de Netflix “Back in Action” con Cameron Diaz. La fuente le dijo previamente a CNN que el incidente médico no ocurrió en el set y que Foxx no fue transportado en un vehículo de emergencia al hospital.

Sin embargo, otra fuente separada cercana a la producción de la película le dijo al referido canal de noticias el viernes, que la filmación está “actualmente en marcha” y se espera que termine esta semana. Quien ofreció la información no dio más detalles sobre si Foxx todavía tiene escenas para filmar o si regresará al set.

Por: Jessica Pozo.

