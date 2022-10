El actor de “Dahmer” Evan Peters podría regresar a Marvel

Comparte esta noticia

POR: Alexander Spencer

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES. – El actor estadounidense Evan Peters quien ha sido tendencia debido a su protagonismo en la serie de Netflix Dahmer, documental que cuenta la historia de Jeffrey Dahmer, asesino serial que por más de una década acabó con la vida de 17 personas.

Evan Peter accedió al universo cinematográfico de marvel con la serie WandaVisión en el 2021. Aunque el actor encarnó a QuickSilver en la franquicia X-men de 20th Century Fox, en WandaVision no protagoniza al verdadero QuickSilver, sino a un vecino de Westview, hechizado por Agatha Harkness para confundir a Wanda Maximoff.

Según el destacado miembro de la industria, Daniel Richtman, informó que Evan Peters se encuentra en conversaciones con Marvel Studios para regresar a un futuro proyecto de MCU. Aun no se ha especificado en cual proyecto aparecerá, pero según comentarios del elenco se rumora que podría ser en Agatha: Coven Of Chaos, que continuará el arco de MCU de Agatha.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, la actriz Emma Caulfield Ford, quien interpretó a Dottie en WandaVision, confirmó que repetiría su papel en la próxima serie de Agatha.

“¡Voy a volver al trabajo! Todos han sido notificados que necesitan ser notificados. No puedo volver a pasar por lo que hice con WandaVision. no puedo hacer eso No hicieron nada malo…. No tenían idea de lo que estaba pasando conmigo, o no me preguntaron nada como”, explicó.

Agregó que, “¡Necesito llamar a mi agente!” Me están pidiendo que simplemente me siente y hable y haga mi diálogo. No es difícil”.

