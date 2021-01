El acoso sexual y psicológico en el ambiente laboral

Generalmente escuchamos hablar del acoso sexual, es el tipo de violencia sexual que se ejerce sobre un subalterno o persona sobre la que se tiene una posición jerárquicamente superior obligándola o seduciéndola a tener relación de tipo sexual. La víctima de acoso sexual termina por temor a perder el empleo cediendo a complacer al superior jerárquico o renunciando al empleo con el que sostiene a su familia por no contra el apoyo para denunciar el abuso y por temor a represalias en su contra. Este tipo de abuso en más frecuente de lo que pensamos, pero es raramente denunciado porque como explicamos la victima tiende a callar por temor.

Nuestro código penal modificado por la ley 24-97 sobre violencia de género e intrafamiliar lo sanciona en el artículo Art. 333-2.- Constituye acoso sexual toda orden, amenaza, constreñimiento u ofrecimiento destinado a obtener favores de naturaleza sexual, realizado por una persona (hombre o mujer) que abusa de la autoridad que le confieren sus funciones.

El acoso sexual se castiga con un año de prisión y multa de cinco mil a diez mil pesos. Otro tipo de abuso dentro del marco laboral que es muy frecuente y no se encuentra tipificado de manera expresa en nuestra legislación penal es el ACOSO MORAL O PSICOLÓGICO o (Mobbing) este tipo de abuso no es un fenómeno ocasional, sino un proceso gradual que va evolucionando desde etapas iníciales, donde las conductas hostiles son sutiles y a menudo pasan desapercibidas para el grupo de trabajo o de otros miembros de la organización, hasta fases más activas, donde por la implicación de los superiores y compañeros, éstos llegan a considerar a la supuesta víctima como la responsable de la situación que está sufriendo.

Para confirmar que estamos siendo víctimas de mobbing y no de una simple dificultad laboral se tienen que dar estas cuatro condiciones: a)Ser una violencia específicamente orientada a lo moral y psicológico b) continuidad de las acciones c) un propósito de perjudicar la integridad de la persona al tratar de obtener su salida de la organización d)la existencia de comportamientos externos reales y verificables por testigos, es decir, no meras suposiciones.

Es importante que seamos capaces de identificar cualquier tipo de abuso y buscar ayuda para denunciarlo, muy importante es que las empresas creen ambientes laborales seguros para sus empleados, que creen políticas de protección a través de capacitación al personal sobre este tema y se adopten sanciones internas para aquellas personas dentro de la empresa que sean denunciadas por ejercer este tipo de comportamiento sobre algún subalterno o colega.

No dudes en buscar ayuda profesional si entiendes que estas siendo víctima de cualquier tipo de abuso.

Por Lic. Katherine Matos